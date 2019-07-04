«Пособница нацистов»: за что французы посадили Коко Шанель в тюрьму

Человечество, по крайней мере — прекрасная его половина, благодарно Коко Шанель за маленькое чёрное платье и духи «Шанель No5», ставшими воплощением изысканности и вкуса. Но вот имя самой Коко несколько лет назад оказалось замаранным работой на гитлеровскую Германию.

Первые звоночки

Строго говоря, про пару эпизодов было известно давно. Так, ещё в июне 1940 года племянник Шанель попал к немцам в плен. Коко обращается за помощью к высокопоставленному сотруднику немецкого посольства барону Гансу Гюнтеру фон Динклаге. Родственника освободили. После войны Шанель вынужденно покидает страну и, живя в Швейцарии, финансово поддерживает бежавшего туда Вальтера Шелленберга , экс— бригаденфюрера СС, в Германии руководившего внешней разведкой. Но долгое время считалось, что на Шанель возвели напраслину, обвиняя в тесных контактах с нацистами.

Вал разоблачений

Разговоры о нацистских связях Шанель возрождаются в 2010 — 2011 годах, но пока это — не более, чем досужие разговоры, базирующиеся на косвенных данных и слухах. Первый серьёзный удар нанёс Хэл Воган, чей труд «В постели с врагом: тайная война Коко Шанель» опубликован в 2011 году. Речь шла не о разовых контактах, а о серьёзной работе на нацистов и десятках успешных операций. Шанель по мелочам не разменивалась, например, в ходе миссии «Модельхут» (с нем. — «Модная шляпа»), ей предстояло в Мадриде 1943-го года уговорить Уинстона Черчилля на проведение сепаратных англо-германских переговоров. Финансировала операцию нацистская разведка. Шанель в столице Испании встретилась с послом Великобритании сэром Сэмюэлем Хором, но аудиенция с Черчиллем сорвалась — он болел, хотя Шанель удалось передать письмо английскому премьеру.

Окончательно похоронила репутацию Шанель публикация в 2016 году немецких архивов, с подробнейшей информацией о её деятельности. Что Коко в свои 56 лет состояла в любовной связи с бароном фон Динклаге, мало кого шокировало. Но вот что кутюрье была агентом абвера документально подтвердилось.

В последнем месяце 2017 года Иерусалимский духовный центр показал премьеру документальной картины Стефана Бенхаму под названием «Война No. 5», где рассказано о регулярных связях Коко с нацистами. По данным The Daily Mail, в частности в кинокартине рассказывалось, как Шанель «отжала» через гитлеровцев существенную долю бизнеса у своих деловых партнёров, братьев Вертхаймеров, евреев. Не обошлось без использования труда заключённых концлагерей.

Флёр невинной жертвы окончательно сорван с Шанель. Дело в том, что после освобождения Франции от оккупации её посадили в тюрьму как коллаборационистку, но после заступничества Черчилля выпустили, обязав покинуть страну. В Швейцарии Шанель жила до 1953 года, а во Францию вернулась лишь в 1954-м. были те, кто считал обвинения надуманными или же Шанель использовали втёмную, не посвящая в планы. После публикации документов, выхода книги и фильма стало понятно — Коко действовала сознательно и целенаправленно.