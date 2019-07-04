Русские индейцы ительмены: где они живут

Для того, чтобы познакомиться с настоящими индейцами, россиянам совсем не обязательно обращаться за визой в американское посольство, а достаточно отправиться на северо-восточную оконечность страны, где, не жалуясь на суровые природные условия, проживают представители малочисленной народности ительменов.

На краю света

Преодолев 9-часовой авиаперелет по маршруту Москва-Петропавловск-Камчатский, проехав 10 часов на автомобиле до поселка Эссо, а там, пересев на вертолет, путешественники через 1,5 часа приземлятся в селе Усть-Хайрюзово. Но, чтобы встретиться лицом к лицу с русскими индейцами, им придется еще 40 минут добираться на машине, а зимой и вовсе на собачьих упряжках или снегоходах, до селения Ковран.

Именно в этом затерянном на краю света местечке, стараясь уберечь свою самобытную культуру, живет исчезающий этнос ительменов, имеющий родственные связи с коренным населением раскинувшейся на противоположном берегу Берингова моря Аляски.

Родство с индейцами

Первым сходство между камчатскими ительменами, самоназвание которых означает «живущие здесь», и североамериканскими индейцами племени тлинкитов заметил исследователь Георг Стеллер, в 1733—1743 годах участвовавший во Второй камчатской экспедиции Витуса Беринга.

Именно он предположил, что эти этносы имели общего предка, но в процессе расселения одна часть племени осталась на Крайнем Севере России, а другая, перебравшись через замерзший океан на собачьих упряжках, обосновалась на северотихоокеанском побережье Аляски.

О едином историческом корне этих народов красноречиво свидетельствуют поразительные сходства в их внешности, обрядовых песнопениях и танцах, родовых легендах, защитных тотемах и поклонение одному и тому же верховному божеству — ворону Кутху.

В пользу правомерности предположения родства между индейцами и ительменами указывает археологическая находка Николая Дикова, обнаружившего в середине ХХ века на берегу Ушковского озера древнее захоронение возрастом свыше 15 тыс. лет.

Сняв прикрывавший могилу слой земли, ученый увидел, что тела умерших ительменов перед погребением посыпались охрой. Ни один из коренных этносов Камчатки не пользовался этой манерой захоронения, зато подобным образом поступали индейцы из Северной Америки. Кстати, приезжавшие в Ковран для знакомства с русскими сородичами аборигены племени тлинкитов сами признали в них своих собратьев.

Антропология

Описывая в своем путевом дневники внешность камчадалов, как до проведения в 1926–1927 годах Приполярной переписи именовали ительменов, Владимир Атласов отмечал их антропологическое отличие от других народов Севера. Согласно его заметкам, русские индейцы имеют низкий рост, смугловатую кожу, продолговатое и скуластое лицо с одутлыми щеками, большой рот с пухлыми губами, «покляпый» нос и не мохнатую бороду. По этим признакам ученые улавливают связь арктической расы не с внутриконтинентальными монголоидами, а с их тихоокеанскими родичами.

На грани исчезновения

На сегодняшний день в России насчитывается всего 1500 ительменов, которые компактно проживают в четырех населенных пунктах Камчатки — Ковран, Хайрюзово, Палана и Тигиль, в то время как на рубеже XVII—XVIII веков, по данным этнографа Бориса Долгих, их численность достигала почти 13 тыс. человек. Причин для сокращения числа некогда самого многочисленного народа полуострова достаточно много.

После объявления Камчатки частью Российской империи началось ее постепенное освоение, сопряженное с вооруженными столкновениями между пришедшими сюда с материка казаками и ительменами, не желавшими жить под чужой диктат. Поскольку силы были неравные, уцелевшие русские индейцы сложили оружие и стали подданными императора, проводившему в их отношении политику ассимиляции. Более того, вместе с захватчиками с запада на Камчатку пробрались болезни, против которых у местного населения не было иммунитета.

Верования

До русской колонизации ительмены, как и североамериканские индейцы, исповедовали шаманизм, тотемизм и анимизм, поклоняясь животным и веря в одушевленность каждой вещи на планете. Однако в 1740–1747 годах данный этнос перешел под покровительство православной церкви : так в их обрядовую жизнь вошли таинства крещения, венчания, отпевание, и появились русские имена. Сегодня религиозные представления ительменов представляют собой устойчивый сплав христианства с язычеством, в котором находится место и вере во Христа, и культу огня.

Праздник «Алхалалалай»

Самым ярким событием в культурно-ритуальной жизни русских индейцев слывет знаменующий окончание лета праздник очищения «Алхалалалай», на который съезжаются не только камчатские ительмены, но и гости с разных уголков света, желающие окунуться в самобытный мир этой народности.

Уходящее корнями в глубокую древность данное торжество является своеобразным гимном благодарности природе, на протяжении года кормившей и оберегавшей ительменов. Прося прощения за причиненный ей ущерб, камчадалы приносят дары фигурам богов Ажушак, Нустахчах и Хантай.

Частью замечательного праздника «Алхалалалай» является подъем на священную гору Эльвель, а также многочисленные конкурсы, выявляющие лучшую ительменскую песню, байку, гримасу, самого искусного обработчика рыбы и совершенную хозяйку.

А самым ярким аккордом гулянья значится Открытый чемпионат России по танцам коренных народов Камчатки, который представляет собой зажигательный танцевальный марафон, однажды длившийся рекордные 16 часов 20 минут.