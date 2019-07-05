Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

О чем Солженицын предупреждал Ельцина 

Рамблер 4 часа назад
По свидетельству сопровождающих лиц, при первом своем официальном визите в США в 1992-м году Ельцин из гостиницы в Вашингтоне позвонил Солженицыну и долго с ним беседовал. Позже Солженицын вспоминал этот и другие разговоры с первым президентом России и жалел, что к его мнению не прислушались. Главный его совет заключался в том, что нельзя подписывать никаких договоров о разделе страны без тщательного обдумывания. Как и в 1918 году, в 1991-1992 принятые решения должны были определить судьбу страны на долгие годы. Ельцин, по воспоминаниям Солженицына, отвечал, что его "все торопят".
"Беда не в том, что СССР распался, — это было неизбежно. Огромная беда — и перепутаница на долгое будущее — в том, что распад автоматически произошёл по фальшивым ленинским границам, отхватывая от России целые русские области. В несколько дней мы потеряли 25 миллионов этнических русских, 18% от общего числа русских, — и российское правительство не нашло мужества хотя бы отметить это ужасное событие", — писал позже Солженицын в работе «"Русский вопрос" к концу XX века".
Солженицын предупреждал Ельцина: главное — не спешить. Сам Ельцин позже признавал, что решение о "шоковой рыночной терапии", когда были "отпущены" цены и все накопления населения моментально обесценились, принималось второпях: "Решали на ходу”, «некогда было выбирать лучший вариант».
"Страшное следствие этой безумной «реформы» — даже не экономическое, а психологическое. Беззащитный ужас, потерянность, которые охватили нашу народную массу", — писал Солженицын спустя несколько лет, отмечая, что отражение поспешных ельцинских решений видно по кривой демографии, устремившейся вниз.
Комментарии48
Люди , Видео , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На какое оружие советских солдат охотились немцы21
Оптическая иллюзия поставила пользователей в тупик2
Как из СССР угнали секретный самолет-истребитель8
В Китае мужчинам запретят ходить с голым пузом
Почему умерли почти все дети отшельников Лыковых25
Видео
06:41
О чем Солженицын предупреждал Ельцина
Люди
01:07
Почему умерли почти все дети отшельников Лыковых
Люди
03:30
Трогательная фотография со львом оказалась обманом
Безумный мир
01:56
Медведь лапами вскрыл машину туристов
Безумный мир
00:22
Змея так захотела в гости, что позвонила в дверь
Безумный мир
06:07
Как пользоваться электроникой во время грозы
Вещи
00:29
Странное и пугающее существо попало на камеру
Безумный мир
01:04
В милого котенка вселился демон
Безумный мир
02:44
Легенды о «проклятых» вещах
Вещи
05:06
Бортпроводник устроил шоу вместо инструктажа
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение