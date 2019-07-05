О чем Солженицын предупреждал Ельцина

По свидетельству сопровождающих лиц, при первом своем официальном визите в США в 1992-м году Ельцин из гостиницы в Вашингтоне позвонил Солженицыну и долго с ним беседовал. Позже Солженицын вспоминал этот и другие разговоры с первым президентом России и жалел, что к его мнению не прислушались. Главный его совет заключался в том, что нельзя подписывать никаких договоров о разделе страны без тщательного обдумывания. Как и в 1918 году, в 1991-1992 принятые решения должны были определить судьбу страны на долгие годы. Ельцин, по воспоминаниям Солженицына, отвечал, что его "все торопят".

"Беда не в том, что СССР распался, — это было неизбежно. Огромная беда — и перепутаница на долгое будущее — в том, что распад автоматически произошёл по фальшивым ленинским границам, отхватывая от России целые русские области. В несколько дней мы потеряли 25 миллионов этнических русских, 18% от общего числа русских, — и российское правительство не нашло мужества хотя бы отметить это ужасное событие", — писал позже Солженицын в работе «"Русский вопрос" к концу XX века".

Солженицын предупреждал Ельцина: главное — не спешить. Сам Ельцин позже признавал, что решение о "шоковой рыночной терапии", когда были "отпущены" цены и все накопления населения моментально обесценились, принималось второпях: "Решали на ходу”, «некогда было выбирать лучший вариант».

"Страшное следствие этой безумной «реформы» — даже не экономическое, а психологическое. Беззащитный ужас, потерянность, которые охватили нашу народную массу", — писал Солженицын спустя несколько лет, отмечая, что отражение поспешных ельцинских решений видно по кривой демографии, устремившейся вниз.