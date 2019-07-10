Как русский казак стал генералом в армии США

Иван Турчанинов или Джон Турчин единственный русский в истории США, которому удалось дослужиться до звания бригадного генерала. В Америке выходец из семьи донских казаков искал справедливости но, так и не отыскав ее, умер в нищете забытый как старой, так и новой родиной.

Иван Васильевич Турчанинов родился в станице Константиновской в казачьей дворянской семье Войска Донского. После Новочеркасской военной гимназии Иван заканчивает Михайловское артиллерийское училище и в 1841 году и поступает в действующую армию. Дослужившись к 1856 году до звания полковника и заняв должность в Генеральном штабе . Однако, порядки, царившие в государстве, вошли в противоречие с его собственными убеждениями и не позволили ему продолжить службу.

В эмиграции

Казак Иван Турчанинов не хотел мириться с крепостническими порядками и не желал служить царю, который держит собственный народ в угнетаемом положении. Будучи приверженцем идей Герцена, полковник вместе с женой Надеждой под видом оздоровления в 1856 году выезжает из России в Европу. В Лондоне супруги Турчаниновы знакомятся с Герценым и выезжают в США, где бывший полковник имперской армии становится Джоном Бэзилом Турчиным.

Турчанинов закончил инженерный колледж Филадельфии и устроился в Чикаго инженером-топографом, однако новая родина быстро разочаровала беглеца. В письме Герцену от 1859 года Иван-Джон написал: «Я отчасти усомнился в ваших словах, мои заокеанские грёзы были гораздо выше и чище пошлой действительности… Эта республика — рай для богатых, они здесь истинно независимы; самые страшные преступления и самые чёрные происки окупаются деньгами».

Когда семья начала задумываться об возвращение в Европу в США началась Гражданская война и полковник Турчанинов, идя за своими убеждениями, решает воевать за Север, воевавшего против рабства.

Полковник Турчин

По тогдашней традиции солдаты сами выбирали себе командира, и Иван Васильевич стал командовать 19 Иллинойским полком, бойцам которого справедливый и серьезный русский очень понравился.

Надежда, любимая и верная жена полковника, даже в такое грозное время не покинула мужа и развернула полковой лазарет. За короткий срок Турчанинов навел в подразделении железную дисциплину и его полк стал одним из лучших в армии северян. Особенно солдаты уважали супругу командира, которую называли «Мадам Турчин».

На первом этапе войны подразделение не участвовало в боях, а несло службу в прифронтовых штатах Миссури и Кентукки. Не предупредив своего командира Карлоса Бюэлла, полковник в лучших казачьих традициях устроил по тылам южан рейд. В городе Афины штата Алабама бойцы Турчина ограбили местных жителей, за что Бюэлл отправил его в отставку. На самом деле это был повод, а истинная причина конфликта Ивана Васильевича с командиром — отказ полковника выдавать плантаторам беглых негров.

Дикий казак

Суд полностью оправдал полковника Турчина, которому указом президента Линкольна дали звание бригадного генерала, а интригана Бьюэлла из армии уволили.

Настоящая слава к Ивану Васильевичу пришла в 1863 году после боя при Чикамоге. Отряды северян наступали и несли под огнем южан большие потери. В критический момент они дрогнули и побежали назад. Исправил ситуацию «дикий казак» Турчин, который выхватив саблю, впереди своих бойцов кинулся в контратаку.

Бойцы Ивана Васильевича прорвали оборону противника, но сами очутились в окружении. На помощь бригадному генералу пришел казачий опыт рейдовой войны. Захватив пушки южан «русский» решил пробиваться и успешно вышел из окружения. В американские учебники этот эпизод вошел как «Турчинская атака в тылу врага».

В битве при Чаттануге Турчин закрепил свой высокий авторитет. Ивану Васильевичу приказали взять штурмом стратегически важный Миссионерский хребет, на вершинах которого закрепились южане. Генерал шел впереди своей бригады и лично убил в рукопашной схватке несколько солдат противника.

Несмотря на разницу в количестве бойцов, северяне в битве победили, и инициатива в войне полностью перешла в их руки. Военная карьера русского генерала закончилась после осады Атланты. У Турчина случился инфаркт, и он оставил военную службу.

После армии

В мирной жизни отставной генерал армии США устроился инженером на железную дорогу, но болезнь давала о себе знать. У Ивана Васильевича стало развиваться слабоумие, и случались провалы в памяти, а для ухода за мужем верной жене пришлось влезть большие долги.

Турчанинов обратился к императору Александру II с просьбой вернуться на Родину, но монарх отказал. Бывшие солдаты, служившие под началом Турчина, выбили для него у Конгресса пенсию 50 долларов в год, но этих денег все равно не хватало.

В конце жизни семья русских эмигрантов жила в нищете и в 1901 году к