Эйлин Уорнос: что известно о второй женщине-серийном убийце в истории США

В 2003 году на экраны вышел фильм Пэтти Дженкинс «Монстр», снятый совместно германскими и американскими кинематографистами. В основу картины легла подлинная биография флоридской проститутки Эйлин Уорнос, которая стала серийной убийцей.

Сюжет фильма

Главные роли в фильме исполнили Шарлиз Терон Кристина Риччи . По сюжету уличная проститутка Эйлин Уорнос (Шарлиз Терон) встречает в баре юную лесбиянку Селби Уолл (Кристина Риччи). Между ними возникают романтические отношения. Случайно Эйлин убивает одного из своих клиентов, который ее избил и изнасиловал. Она не может устроиться на нормальную работу, а Селби хочет, чтобы подруга содержала ее. Тогда Эйлин начинает убивать своих клиентов и таким образом добывает средства на жизнь. В конце концов Селби предает свою любовницу, начав сотрудничать с полицией, и ту приговаривают к смертной казни.

Картина в свое время наделала много шума и в 2004 году принесла Шарлиз Терон Оскар за лучшую женскую роль.

Какой была реальная Эйлин Уорнос?

Эйлин Кэрол Питтман родилась 29 февраля 1956 года в городке Рочестер, штат Мичиган. Отца, Лео Дэйла Питтмана, Эйлин никогда не видела — за два месяца до ее рождения его посадили в тюрьму за сексуальные преступления против детей. Позднее у него диагностировали шизофрению, а 30 января 1969 года он повесился в своей камере.

В 4 года мать, Диана Уорнос, бросила Эйлин и ее брата Кейта на дедушку с бабушкой, и скрылась в неизвестном направлении. С 11 лет девочка стала заниматься сексом с соучениками по школе в обмен на еду, сигареты и наркотики. Она также утверждала, что вступала в половые отношения с родными дедом и братом. В 15 лет Эйлин бросила школу и стала добывать себе пропитание проституцией.

Несколько раз девушку арестовывали за антиобщественное поведение и вождение в нетрезвом состоянии. В 1976 году она вышла замуж за 69-летнего председателя яхт-клуба во Флориде Льюиса Граца Фелла. Но брак продержался чуть больше двух месяцев. Во время бракоразводного процесса Льюис утверждал, что молодая жена постоянно избивала его и без разрешения тратила его деньги.

Эйлин неоднократно судили за кражи и мошенничества.

В 1986 году она познакомилась в гей-баре Дейтона-Бич с Тайрой Мур, которая работала горничной в отеле. Они вместе отправились путешествовать. Жили на деньги, которые Эйлин зарабатывала проституцией.

Преступления и казнь

Первое убийство Уорнос совершила 30 ноября 1989 года. Жертвой стал 51-летний Ричард Мэллори, владелец магазина электроники в Клируотере, который снял проститутку на автотрассе. 2 декабря полиция в районе пляжа Ормонд брошенный «Кадиллак» Мэллори, а 13 декабря в лесу в нескольких милях от этого места нашли и тело мужчины с несколькими пулевыми ранениями в область легкого.

В течение последующих нескольких лет Эйлин Уорнос убила еще шесть человек. Это были: 43-летний строительный рабочий Дэвид Спирс; 40-летний работник родео Чарльз Карскадон; 65-летний моряк торгового флота в отставке и христианский проповедник Питер Симс; 50-летний водитель колбасного фургона Трой Баресс; 56-летний отставной майор армии США и бывший шеф полиции Чарльз Хамфрис; 62-летний Уолтер Джено Антонио, который в прошлом работал водителем грузовика, охранником и полицейским.

Все жертвы были одинокими мужчинами среднего и пожилого возраста, все они являлись водителями машин, которые подвозили Эйлин (видимо, рассчитывая на сексуальные услуги). Все убийства совершались по одной схеме: в жертв стреляли из пистолета 22-го калибра, тело и машину, как правило, оставляли в лесу или другом безлюдном месте. В некоторых случаях Уорнос пыталась спрятать улики. Все ценное она забирала с собой.

В конце концов нашлись свидетели, которые указали на Эйлин. Ее арестовали. На допросах обвиняемая заявила, что ее действия являлись самообороной, так как все убитые ею мужчины либо насиловали ее, либо пытались это сделать. Однако в 1996 году Верховный суд приговорил Эйлин Уорнос к смертной казни. 9 октября 2002 года ей была сделана смертельная инъекция. Последние ее слова перед казнью были: «Я вернусь».

После кремации прах Эйлин забрала подруга ее детства Дон Боткинс. Он был развеян в Мичигане, на родине Эйлин.

Эйлин Уорнос стала десятой женщиной, которая была казнена в США после введения высшей меры наказания в 1976 году, и второй в этой стране женщиной-маньяком после Лавинии Фишер, казненной в 1820 году. О ней были написаны книги и сняты несколько фильмов, как художественных, так и документальных. Один из них назывался: «Эйлин. Жизнь и смерть серийного убийцы».