Что вынудило офицера 12 лет шпионить на Россию

Осенью прошлого года в Эстонии арестовали образцового офицера вооруженных сил Дениса Метсаваса и его 65-летнего отца. Майора обвинили в том, что он более 10 лет шпионил на ГРУ и передавал российским спецслужбам информацию, защищенную гостайной. На тот момент дело засекретили, его подробности свыше полугода оставались неизвестными. Только летом 2019 года осужденный смог поведать американскому каналу The Atlantic, как его, а затем и его отца заставили совершить государственную измену. «Лента.ру» прослушала его рассказ и вспомнила всю историю неудавшегося шпиона.

Безупречная репутация

Арест обернулся неслыханным в истории страны скандалом — но вовсе не потому, что одного из офицеров армии изобличили в работе на потенциального противника. Подобные случаи имели место и раньше. Например, в апреле 2019 года был задержан бывший сотрудник эстонской спецслужбы КаПо (Охранной полиции), в 2012-м — руководитель одного из отделов ведомства, а в 2009 году шпиона нашли даже в аппарате министерства обороны

Шум вокруг задержания Метсаваса поднялся потому, что в Эстонии он считался одним из самых ярких и популярных патриотов, его нередко ставили в пример всем русским жителям. Офицер сам являлся этническим русским, так называемым натурализантом — в 1991 году он и его отец Петр Волин не получили эстонский паспорт автоматически, поскольку не смогли доказать факт проживания своих предков в Эстонии до 1940 года. Им пришлось пройти специальную процедуру натурализации, и сразу после получения гражданства в 1998 году Денис вступил в армию.

The Atlantic / YouTube

По словам молодого человека, он хотел стать похожим на звезд американских боевиков вроде Арнольда Шварцнеггера или Чака Норриса . Метсавас прошел срочную службу, окончил офицерские курсы в высшей военной школе в Тарту, защитил магистерскую диссертацию по теме «Методика анализа военных операций, базирующаяся на упрощенном процессе оперативного планирования», несколько лет служил в артиллерийском батальоне начальником батареи и руководителем артиллерийской школы.

Майор получил репутацию человека, исключительно преданного независимой Эстонской Республике. Он даже стал одним из главных героев книги «Пестрые биографии», где собраны истории русских офицеров армии страны. В апреле 2016 года Метсавас принял участие в телепередаче «Граждане Республики» на канале ETV+, где спорил с журналистом Андреем Хвостовым на тему лояльности русскоязычных жителей Эстонии.

Хвостов заявил, что «обществу пора прекратить игры в песочнице и признать, что если начнется война [с Россией], то большая часть живущих здесь русских в лучшем случае займут нейтральную позицию». Метсавас в свою очередь настаивал, что Эстония всецело может положиться на верность своих русских жителей.

«Риторика Хвостова напоминает мне разговоры некоторых соотечественников Российской Федерации о том, что где-то существует мифическое сообщество людей, которых нужно защищать. Мой родной язык — русский. Я учился в Ласнамяэской русской гимназии (в Таллине). Так что я вдвойне русский. Но я не чувствую, что нуждаюсь в защите и что кто-то придет меня защищать»,

— говорил тогда майор.

Метсавас отметил, что владение двумя языками помогло ему в карьере в вооруженных силах. «У нас много кадровых офицеров из числа русских, с кем мне проще общаться. Я знаю в Силах обороны сотни офицеров родом из Ида-Вирумаа (северо-восточный уезд Эстонии, граничащий с Россией и населенный в основном русскими). У меня много прекрасных коллег на базе в Тапа, которые родом из Ида-Вирумаа и являются патриотами», — сказал он.

Офицер неоднократно заявлял, что служба в армии дает эстонским русским хорошую возможность интегрироваться в местное общество. «По сравнению с тем, что было десять лет назад, русская молодежь гораздо лучше владеет эстонским языком. Они лучше знают эстонскую культуру и Эстонию в целом. Молодежь гораздо лучше интегрируется и знает, что есть эстонское государство, которое нужно защищать», — уверял майор. Его неоднократно приглашали в школы и вузы, где он выступал с лекциями о патриотизме и демократии, рассказывал студентам об «угрозе российской пропаганды» и призывал вступать в армию.

В декабре 2017 года Метсавас, являвшийся на тот момент сотрудником Генштаба Эстонии, влип в скандальную историю, вступив в конфликт с основателем и автором песен таллинской поп-группы «Мэй Дэй» Сергеем Крутихиным. Тот оставил на одном из сайтов под новостью об окончании проводившихся эстонской армией учений иронический комментарий: «Цирк уехал, клоуны разбежались». Этот комментарий попался на глаза майору, и тот рассвирепел. Их перепалка дошла до угроз физической расправы.

В конфликт вмешались ветераны из Таллинского союза участников войны в Афганистане и локальных вооруженных конфликтов. Они пытались доказать Метсавасу, что негоже офицеру угрожать гражданским, и выразили готовность, если потребуется, лично прибыть на встречу с ним. В свою очередь руководитель рекламного агентства Studio of Marketing Юри Кивит поведал: «Я сталкивался и раньше с хамством этого так называемого офицера в социальных сетях. Хамил он и мне. Комментировать там особо нечего, одна извилина в черепной коробке».

Националистам на руку

Когда такого недалекого вояку, чья фанатичная преданность Эстонии доходит до карикатурности, взяли за шпионаж в пользу «главного врага», многие отказались верить в происходящее. Узнав об аресте майора, эстонский журналист Родион Денисов написал в соцсетях: «Начинаю серьезно беспокоиться по поводу отца и сына Хельме (глав ультранационалистической Консервативной народной партии Эстонии). Уж очень их ура-патриотические лозунги схожи с той пургой, что нес в соцсетях и СМИ тот самый Денис Метсавас».

Упомянутые Март и Мартин Хельме чрезвычайно умело воспользовались арестом офицера, дабы поднять популярность своей политической силы. В преддверии назначенных на март 2019 года выборов в парламент у национал-радикалов появилась тема, которую они постарались выжать досуха. Март Хельме, являвшийся на тот момент замглавы парламентской комиссии по государственной обороне, заявил о необходимости установить более жесткий контроль при приеме на высокие должности лиц «иных национальностей».

The Atlantic / YouTube

По мнению политика, случай с Метсавасом стал следствием «неправильной политики», осуществлявшейся в Эстонии на протяжении долгого времени. «Во времена президента Тоомаса Хендрика Ильвеса начали политкорректно показывать, что у нас русских не дискриминируют и что им открыты пути на все высокие должности госслужбы», — говорил Хельме, обосновывая необходимость усилить полномочия военной разведки. Он подверг жесткой критике министра обороны Юри Луйка, сказавшего, что национальность предателей не имеет значения. Кроме того, Хельме упомянул, что поимка Метсаваса является заслугой «союзников» Эстонии по НАТО , а не спецслужб страны.

В феврале 2019 года эстонский суд в ходе закрытого заседания признал Метсаваса и его отца Волина виновными в передаче российской разведке секретных сведений и информации, предназначенной для внутреннего пользования. Майор получил 15 лет и шесть месяцев тюрьмы, Волин — только шесть лет, поскольку он начал заниматься шпионажем гораздо позже, и следствие сочло, что его роль в совершении преступлений оказалась заметно меньше. По словам Гендиректора КаПо Арнольда Синисалу, Метсавас начал сотрудничать с Россией еще в 2007 году и за все эти годы получил всего 20 тысяч евро. Денис свою вину отрицать даже не пытался.

Под влиянием дела Метсаваса с подачи Хельме эстонский парламент в феврале 2019-го принял поправки к «Закону об организации Сил обороны». По ним армии предоставлялось право проверять личные данные жителей, содержащиеся в государственных источниках, в информационных базах самоуправлений, и иных юридических лиц, скрыто следить за людьми. Все это мотивировалось заботой о государственной безопасности. Но президент Керсти Кальюлайд отказалась утверждать этот закон. По ее мнению, предоставление военным права на слежку за гражданами было бы крайне нежелательным.

Поймали на живца

Сам Метсавас даже не пытался отрицать свою вину на суде и все время, пока шло следствие, хранил молчание. Он нарушил его только летом 2019 года ради интервью американским журналистам.

По словам майора, долгие годы в нем жили два человека. Военного завербовали 12 лет назад, когда он навещал тетю в Смоленске. Во время поездки они с двоюрдным братом сходили в ночной клуб, где Денис познакомился с привлекательной девушкой. Вечеринка продолжилась в сауне, где молодой человек на весь остаток ночи уединился со своей спутницей в одной из комнат. Утро он встретил в той же постели, сходил за цветами, оставил букет на прикроватной тумбочке и отправился домой, где весь день отдыхал.

«На следующее утро я проснулся и собирался поехать в город. Когда я вышел из машины, два человека, представившись полицейскими, спросили у меня документы и обвинили в изнасиловании той девушки»,

— поведал офицер.

Он уверяет, что пытался все отрицать, но ему предъявили документы, подписанные недавней знакомой, и показали видеозапись их полового акта в сауне, снятую на цифровую камеру, а не на камеру видеонаблюдения. Люди в форме дали понять задержанному, что вопрос с обвинениями можно решить, но только в случае, если он пойдет на сотрудничество и поделится некоторой информацией.

Метсавас уверяет, что от шока даже не подумал потребовать адвоката или представителя эстонского дипломатического ведомства. «У меня в голове взорвалась бомба. Я подумал, что меня могут посадить в России лет на десять-пятнадцать — и это сломает мне жизнь. И согласился на все, что от меня потребовали, и они меня отпустили», — говорит он. Он подписал подсунутые ему документы, даже не читая, и вернулся в Эстонию. Рапорт начальству о вербовке офицер писать по каким-то причинам не стал.

По его словам, россияне целый год не выходили на связь, и он уже начал надеяться, что о нем благополучно забыли. Но осенью 2008 года, когда он выходил от матери, его поймал мужчина прямо на пороге и напомнил о встрече в Смоленске. Вербовщик потребовал от офицера продолжить сотрудничество и добавил, что Денису не нужно волноваться, ведь ему «просто хотят помочь». Метсавас отправился в Петербург, где встретился с неким Антоном, который, судя по лексикону и внешности, тоже был военным. Новый знакомый доставил эстонца в какую-то квартиру, где засыпал вопросами о военной инфраструктуре его страны. По словам Дениса, вопросы были несложными, ответы на них при желании можно было найти в интернете в открытом доступе. Поэтому, отвечая на них, он еще не ощущал себя предателем.

Двойная идентичность

Однако относительно безобидные вопросы «были только первым шагом». Встречи с Антоном продолжались, и каждый раз майора расспрашивали о все более важных сведениях. Россиянин интересовался не только эстонскими Силами обороны, но и тем, что происходит в Грузии и на Украине — Метсавас посещал эти страны в качестве специалиста по артиллерии, чтобы помочь их армиям наладить сотрудничество с НАТО. Также Денис рассказывал то, что знал, о взаимодействии Эстонии с другими государствами НАТО, особенно с США и Великобританией, о вооружении, боеприпасах и личном составе международного воинского контингента, размещенного в Прибалтике. «Соединенные Штаты интересовали их больше всего», — вспоминает он. По итогам встреч ему исправно платили.

Метсавас оправдывается тем, что боялся за родных. По его словам, напрямую Антон никогда не угрожал им, просто несколько раз как бы между делом интересовался здоровьем отца Метсаваса или успехами цветочного бизнеса матери. Пять лет майор не решался отказываться от сотрудничества. Однако когда он все же решился объявить Антону о выходе из игры летом 2013 года, когда получил должность в Главном штабе ВС Эстонии, россиянин выкинул козырь — оказывается, отца Дениса Петра Волина успели завербовать, пока военнослужащий по служебным делам отправился в расположение воинского контингента Эстонии в Афганистане.

Волин же в тот момент поехал во Владивосток поправлять слабое здоровье новой жены. Там ему и предложили деньги в обмен на ценную информацию, и мужчина согласился — во-первых, он всегда помнил, что он русский, и не питал негатива к России, во-вторых, лечение супруги было затратным. Услуги Волина пришлись очень кстати: после обострения отношений России и НАТО в 2014 году эстонским военным запретили посещать территорию соседнего государства. После этого Метсавас передавал россиянам секреты эстонской армии, используя отца в качестве курьера.

Все резко закончилось в сентябре 2018-го: майора арестовали в тот день, когда его маленький сын впервые пошел в детский сад. Он рассказал, как ребенок не хотел ехать, и пришлось пообещать сыну мороженое. Офицер отвез ребенка, позвонил жене и только завел машину, чтобы ехать дальше, на работу, когда его автомобиль заблокировали черные минивэны эстонских спецслужб.

«В какой-то мере я был готов к задержанию. Тысячу раз об этом думал. Мне самому себе очень сложно объяснить, почему. Я не знаю», — говорит в интервью Метсавас. Антона он не винит, поскольку россиянин делал свою работу, указывает майор. «Если ты покупаешь бутылку виски и становишься алкоголиком, то в этом виноват не виски»,

— объяснил он.

Военнослужащий вспомнил, что однажды у него поинтересовались в КаПо, как бы он поступил, если бы началась война с Россией: «Я ответил, что сражался бы за Эстонию. Я понимаю, это сложно объяснить: как с одной стороны я мог шпионить на Россию, а с другой — говорить патриотичные вещи на телевидении? Это только одна часть моей идентичности — то, что я ненавижу. А вторая часть — то, кем я являюсь».