Русские обычаи, абсолютно непонятные иностранцам

Многие иностранцы считают русских странными, говорят о загадочной русской душе и абсолютно нелогичных поступках. Так, у нас существует масса традиций и привычек, которые иностранцы не могут ни понять, ни объяснить.

Мы собрали встречающиеся чаще всего факты в зарубежной прессе, которые так сильно удивляют несчастных гостей нашей страны.

1. Русские нечасто улыбаются посторонним. Улыбка достается лишь самым близким, но она от всего сердца.

2. Еды на праздник или к приходу гостей готовится намного больше, чем нужно.

3. Новый год — самый главный зимний праздник — отмечается намного пафоснее, чем Рождество.

4. Русские говорят за столом очень длинные и витиеватые тосты.

5. У русских принято поздравлять друг друга после сауны или душа, говоря: «С легким паром!»

6. За стол садятся не только для того, чтобы поесть, но и чтобы поговорить, и разговоры могут длиться много часов.

7. К женщинам любого возраста, кроме бабушек, обращаются «девушка».

8. Русские рассказывают анекдоты к месту и не к месту. Они могут прервать разговор фразой «Я вспомнил анекдот» и рассказать анекдот, не имеющий никакого отношения к теме разговора.

9. На вопрос «Как дела?» русские отвечают подробным рассказом, а не клишированным «Спасибо, все замечательно».

10. Большинство русских регулярно пересматривают советские мультики.

11. Даже выходя в ближайший магазин за покупками, русские девушки одеваются как на праздник.

12. Перед тем как отправиться в путешествие, принято «присесть на дорожку».

13. Русские часто живут с родителями. Проживание под одной крышей бабушек, детей и внуков никого не смущает.

14. Приходить в гости без подарка считается плохим тоном. Конфеты, алкоголь, цветы — что угодно, но не с пустыми руками.