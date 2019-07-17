Кем на самом деле были жиганы

Слово «жиган» в современной России используют и для обозначения хулиганов, и для воров в законе, и для преступников.

Однако, до революции жиганами считались каторжане или сидельцы, проигравшие все в карты, а с приходом советской власти так называли уже уголовных «вожаков» и отчаянных преступников.

В частности, жиганами называли тех, кто, попав в тюрьмы, сумел подчинить себе мелких воришек и воровскую «чернь». Оказывается, большую часть таких «идейных авторитетов» изначально составляли бывшие царские офицеры, которые после Гражданской войны ушли в преступный мир.

Так, бывшие белые офицеры стали стремиться к лидерству в криминальном мире. Считается, что 1920-х воровской мир поделился на «уркаганов» (воров старой формации) и «новых жиганов».

Четкие различия между этими двумя группами не определены, однако считается, что жиганы в отличии от уркаганов совершали преступления в основном из-за ненависти к советской власти, лишившей их своего статуса, социального положения и материальных благ.

По некоторым данным, жиганы разбойничали более организованно, а