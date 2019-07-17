Королева от скуки наловила нетопырей

Во время летнего отдыха в шотландском замке Балморал британская королева Елизавета II развлекается ловлей летучих мышей. Об этом сообщает издание The Sun.

Нетопыри много лет гнездятся в стропилах Балморала. «От них невозможно избавиться, — объясняет английский журналист Адам Хелликер (Adam Helliker). — Этого хотели бы многие слуги, потому что в замке повсюду испражнения летучих мышей. Но нетопыри защищены законом, поэтому их нельзя выселить».

Время от времени слуги собираются в танцевальном зале и устраивают охоту на нетопырей. По совету Елизаветы II, они ловят их сачками, а она подбадривает участников криками. Потом 93-летняя королева выпускает летучих мышей на улицу, но оставляет окна открытыми, чтобы те могли вернуться обратно в замок.

«Это одна из тех вещей, которыми занимаются в Балморале, чтобы не умереть от скуки, — утверждает Хелликер. — Лакеи бы предпочли, чтобы нетопырей не было. Но, на мой взгляд, можно сказать, что после лошадей и корги летучие мыши — это третье излюбленное животное Елизаветы, хотя об этом куда меньше известно».

В июне сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс. Тогда в The Sun писали, что она была «в ужасе».