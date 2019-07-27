Как сложилась жизнь наследников Япончика

Кодекс криминальных авторитетов гласил, что у воров в законе не должно быть жен и детей, так как семья — слабое место любого человека. Но ворам не писаны никакие законы, поэтому это наставление они тоже нарушали.

У криминального авторитета Вячеслава Иванькова , которого многие знали как Япончика, было несколько жен и возлюбленных.

Первой женой криминального авторитета была Лидия Айвазова. Она была из ассирийской семьи, чьи предки были князьями. От этого брака у него родились два сына: Эдуард и Геннадий. Оба уехали за границу и не вспоминают своего настоящего происхождения. Первый живет в США, а второй — в Австралии. Никто не знает, как они выглядят и чем занимаются. Вероятнее всего, оба сына ведут свой бизнес, так как они владеют большими участками с недвижимостью в России. Однако, как заверяют некоторые источники, дети Япончика не связаны с преступным миром, и вообще стараются не афишировать свое происхождение.

У Иванькова была еще одна подруга, Калина Никифорова. Она растила сына Виктора, которого усыновил криминальный авторитет. Мальчик был благодарен отчиму и подражал ему во всем. В 22 года его короновал сам Япончик. Фактически, Витя Калина (как называли его в преступном мире) стал самым молодым криминальным авторитетом. Ему было всего 22 года. До своей "коронации" он уже успел отсидеть: это случилось, когда ему было 18 лет. Однако, несмотря на репутацию и успешность, жизнь молодого вора была очень короткой — на него совершили успешное покушение, когда ему было 28 лет.

СМИ сообщили, что у Япончика был еще один сын от молодой любовницы, которого всю жизнь воспитывал охранник авторитета. В криминальном мире это не редкость, когда подруги главарей "переходят по наследству" другим участникам группировок. Однако, о самом молодом наследнике Япончика неизвестно практически ничего.