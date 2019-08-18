Проклятие вдовы Винчестер

Комнаты, запертые в других комнатах, лестницы, упирающиеся в потолок, шифры и символы… всем этим снабжен особняк вдовы Винчестер, тайна которого не дает покоя историкам уже несколько десятилетий. Но главный вопрос, которым задаются эксперты, от кого вдова пыталась спастись в этом доме?

Все, что мы знаем о девушке по имени Сара Локвуд Парди, так это то, что она родилась в 1840-м, а в 22 года вышла замуж за очень богатого человека, владельца оружейной компании Уильяма Винчестера. Долгое время влюбленные пытались завести ребенка, но получилось у них это лишь спустя четыре года после женитьбы. Вот только их дочка скончалась через два месяца от белковой недостаточности. В 1880-м из жизни ушел свекр Сары Оливер, а через год от туберкулеза умер и его сын Уильям. Овдовев, Сара завладела огромным состоянием. Вот только она совсем не понимала, как им стоит распорядиться.

Дальнейшая жизнь женщины окружена мистикой. Если верить легендам, Сара искренне верила, что на ее семье лежит проклятие. В этом вдову убедил медиум Адам Кунс. По его мнению, всему виной заплутавшие души тех, кто был застрелен из ружья, изобретенного Оливером. И если они найдут Сару, кончины и ей не миновать.

По совету медиума, дабы избежать встречи с призраками, Сара решила их запугать. Но довольно нетривиальным способом. Она наняла плотников, которые в течение 38 лет сооружали для нее особняк. Опять же, согласно легенде, в нем была 161 комната, 47 каминов, три лифта и две кладовки. Все это было сделано не из-за прихоти, а для того, чтобы ввести духов в заблуждение. Лестницы, ведущие в никуда, комнаты-матрешки, балконы, выходящие вовнутрь, недостроенные дымоходы… все это должно было навеять на призраков страх. Если, конечно, их возможно напугать.

Некоторые уверены, что дом кишит архитектурными ляпами только потому, что Сара совсем не разбиралась в строительстве. Вот только многие детали особняка заставляют усомниться в этом. Например, в одной из бальных зал паркет меняет цвет в зависимости от освещения, а одно из окон переворачивает картину вверх ногами, из-за чего кажется, что ты смотришь на мир, стоя на голове.

Сплетен вокруг Сары Винчестер ходило небывалое множество. Кто-то считал ее чудоковатой богачкой, кто-то "спиритом", иные же благодетельницей, она ведь обеспечила людям столько рабочих мест.

Слегка одержимой безумием, Саре все-таки удалось угодить духам. Она умерла лишь в 83 года, оставив все наследство своей племяннице Мариан. Все, кроме дома. О нем в завещании не было сказано ни строчки, поэтому особняк выставили на аукцион. Его приобрели меценаты, которые открыли дом для туристов почти сразу же после покупки.