Что делают «смотрящие» за ОПГ

Среди участников ОПГ есть еще и "смотрящие". Их часто упоминают в новостных сводках, относящихся к криминальному миру. Но не все знают, что на самом деле делает "смотрящий".

Не трудно догадаться, что "смотрящий" следит за тем, что происходит в ОПГ. Но такие люди есть не только в самих группировках, он может присматривать за районом, областью, лагерем или даже камерой.

"Смотрящим" чаще всего бывает уголовный авторитет, который уже заработал себе репутацию в обществе. Он решает вопросы внутри группировок и следит за ворами в законе. Чаще всего его назначает главарь преступной банды или "положенец" — лицо, его заменяющее.

В некоторые исправительные учреждения группировки специально посылают своих "смотрящих", чтобы заключенные соблюдали воровской закон и наказы главарей. Чаще всего такие люди пребывают на место с "мандатом" — запиской с указанием распоряжения криминального авторитета, руководящего ОПГ или территорией, на которой находится тюрьма. Это он передает заключенным, а затем следит за ними.

В случае, если тюрьмой управляет другая группировка, "смотрящий" должен организовать свою деятельность на этой территории: взять руководство над арестантами и установить власть.

Чаще всего этот человек является посредником между авторитетами и заключенными, урегулирует конфликты и распоряжается "общаком". Как правило, в одном исправительном учреждении находится несколько "смотрящих" и один "положенец".