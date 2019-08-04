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Что делают «смотрящие» за ОПГ 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Чужая"
Среди участников ОПГ есть еще и "смотрящие". Их часто упоминают в новостных сводках, относящихся к криминальному миру. Но не все знают, что на самом деле делает "смотрящий".
Не трудно догадаться, что "смотрящий" следит за тем, что происходит в ОПГ. Но такие люди есть не только в самих группировках, он может присматривать за районом, областью, лагерем или даже камерой.
"Смотрящим" чаще всего бывает уголовный авторитет, который уже заработал себе репутацию в обществе. Он решает вопросы внутри группировок и следит за ворами в законе. Чаще всего его назначает главарь преступной банды или "положенец" — лицо, его заменяющее.
В некоторые исправительные учреждения группировки специально посылают своих "смотрящих", чтобы заключенные соблюдали воровской закон и наказы главарей. Чаще всего такие люди пребывают на место с "мандатом" — запиской с указанием распоряжения криминального авторитета, руководящего ОПГ или территорией, на которой находится тюрьма. Это он передает заключенным, а затем следит за ними.
В случае, если тюрьмой управляет другая группировка, "смотрящий" должен организовать свою деятельность на этой территории: взять руководство над арестантами и установить власть.
Чаще всего этот человек является посредником между авторитетами и заключенными, урегулирует конфликты и распоряжается "общаком". Как правило, в одном исправительном учреждении находится несколько "смотрящих" и один "положенец".
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