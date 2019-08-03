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Кем на самом деле была Таис Афинская 

Рамблер 3 часа назад
Фото: кадр из фильма "Александр"
Красавица-гетера Таис, родом из Афин, жила в 4 веке до нашей эры. Она сделала невероятно успешную карьеру: поначалу она пользовалась благосклонностью царя Александра Македонского (впрочем, не исключено, что только как друг — говорят, что она была очень остроумна и весела) и путешествовала вместе с его армией, а позже вышла замуж за его соратника Птоломея, став его второй женой. К тому времени Птоломей I Сотер стал царем в Египте, завоеванным македонскими войсками. Он остался управлять своим царством, когда Александр двинулся исследовать мир дальше, в сторону Индии. Таис родила ему двух детей — двух сыновей и дочь Айрин, вышедшую позже замуж за правителя города Сол на Кипре. Дети Таис не считались наследниками египетского трона. Об одном из сыновей в архивах находятся только упоминания как о победителе конного состязания.
Человечество запомнило Таис не как мать и супругу царя Египта, а как буйную и бесстрашную подругу самого великого полководца древности. Античные историки считали, что именно Таис стояла за поджогом дворца Ксеркса в Персеполе в 330 г. д.н.э. в отместку за сожжение Ксерксом Афин за 50 лет до этого. Впрочем, Плутарх не исключал, что Таис и Александр сожгли дворец оттого, что были во хмелю, а современные историки думают, что причиной были какие-то политические соображения самого Александра.
В России Таис известна благодаря историческому роману Ивана Ефремова "Таис Афинская", но задолго до Ефремова о Таис писали такие авторы, как Теренций, Овидий и Данте.
Дата смерти великой гетеры неизвестна.
Комментарии9
Люди , Иван Ефремов , Александр Македонский
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