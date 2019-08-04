Почему француженка могла стать последней царицей России

Петр I заложил традицию браков с немецкими принцессами, которую продолжили и его преемники. Это объясняется и религиозным вопросом — протестантки легко принимали православие в отличие от католических принцесс — и политическими союзами, ведь немецкие княжества были ближайшими соседями империи. Исключением стал лишь Александр III, который женился на датской принцессе.

Однако, когда цесаревич Николай горячо влюбился в принцессу Алису Гессен-Дармштадскую, он получил неожиданный отпор родителей. Конечно, чувства при заключении браков наследников престола, во все времена не являлись сильным аргументом, но у Александра III и Марии Федоровны были свои аргументы. В конце XIX века Россия в очередной раз меняли внешнеполитического союзника — на смену Германии и Австрии пришла Франция.

Этот политический союз был главным проектом Александра III. Лучше всего альянс укрепил бы брак. И хотя Франция на тот момент уже была республикой, она могла предложить в качестве невесты Елену Орлеанскую, представительницу Орлеанской ветви династии Бурбонов. Причем тот факт, что принцесса не принадлежала к правящему дома, рассматривался как плюс, ведь в этом случае она не сможет влиять на мужа в интересах своих семьи. А Мария Федоровна, будучи датчанкой, просто не хотела видеть своей невесткой немецкую принцессу из-за войны, которую Германия развязала с ее родной страной.

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Поэтому Елена долгое время считалась основной претенденткой на корону русской императрицы. Елена Орлеанская была известна своей красотой, любила спорт и знала несколько языков. Журналисты пышно называли ее образцом женского здоровья и красоты. Конечно, можно лишь догадываться, изменил бы брак с Еленой историю Россию, но предположить можно.

Елена не передала бы своим детям, а именно, сыну, ген гемофилии, который сыграл роковую роль в истории царской семьи. Именно болезненность Алексея привела к вершине власти одиозного Распутина. Александра Федоровна, доверяя старцу самое ценное — своего сына — начала советоваться с ним и в тех вопросах, где он никак не мог быть компетентен. А Николай слишком обожал жену, чтобы игнорировать ее просьбы.

В противном случае, если бы он относился к жене более спокойно, он мог бы чаще принимать решения самостоятельно и сохранять хладнокровие в острых ситуациях. Например, зимой 1917 года, когда Николай больше думал о спасении любимой Аликс, чем о троне. Кроме того, Елена была француженкой, и не вызвала бы такой антипатии как немка Александра Федоровна, когда в 1914 году Россия вступила в войну против Австрии и Германии.

Скорее всего, Александр III смог бы заставить сына жениться на Елене, но его подвело здоровье. Боясь, что он не успеет женить сына лично, и чувствуя себя совсем больным, он уступил Николаю. Последующие события известны, а Александра Федоровна так и не смогла понравиться ни двору, ни народу, ни даже родственникам своего любимого мужа.