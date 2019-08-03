Роковые совпадения в жизни последнего русского царя

Трагическая судьба последнего русского императора и его семьи ужаснула современников. Если же присмотреться внимательнее к некоторым деталям в жизни Николая II , то можно найти странные, пугающие совпадения, как будто предрекающие мрачный финал.

Печальная судьба тезки

Александр III назвал своего первого сына в честь горячо любимого умершего старшего брата, который и должен был унаследовать трон. Николай уже был помолвлен с датской принцессой Дагмарой, получил образование, необходимое для управления государством, но внезапно заболел во время путешествия по Италии и скоропостижно скончался. Ему было всего 21 год.

Траур в медовый месяц

Николай и Александра поженились в атмосфере траурных визитов и поминальных служб, так как за неделю до свадьбы скончался император Александр III. Влюбленные должны были ждать еще год, а Алиса вернуться в Дармштадт, пока не закончится траур по императору, но Николай настоял на скором венчании. Большинство августейших родственников сочло это неуместным, так же думали и в обществе. После тяжелого разговора с матерью, Марией Федоровной, было решено устроить бракосочетание в 14 ноября (по старому стилю) 1894 года, в день рождения вдовствующей императрицы — это позволяло на один день прервать траурные мероприятия. Фактически, медового месяца у новобрачных не было, на следующий день снова начались соболезнующие визиты и молитвы у гроба.

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Кровавая коронация

Народный праздник на Ходынском поле, организованный по случаю коронации Николая II, превратился в страшную трагедию. Во время давки 18 мая 1896 года погибло более тысячи человек и еще столько же было раненных. При этом коронационные торжества не прервали, императора на Ходынском поле встречали нарочито бравурно, с оркестром, хотя еще недавно поле было завалено телами погибших. Некоторые газеты, например «Московский листок», вообще не освещали эту трагедию. А вечером того же дня императорская чета посетили бал у французского посла. Все это произвело тяжелое впечатление на русское общество и не добавило популярности молодому царю. Даже щедрые пожертвования императора в пользу жертв давки — 80 тысяч рублей — и личные визиты в больницы на следующий день не исправили положения.

Царевич Алексей

Долгожданного сына Николай назвал в честь своего предка, которого ценил больше других, царя Алексея Михайловича. Однако в обществе невольно возникали неуместные ассоциации с другим царевичем Алексеем, казненным по приказу отца Петра I. С тех пор наследникам это имя предпочитали не давать. Однако Николай не обратил внимание на фамильные суеверия.

Маскарад

Ярким событием светской жизни в России стал костюмированный бал 1903 года, куда аристократы, члены императорской семьи и сами царственные супруги явились в нарядах эпохи Алексея Михайловича. Отдельные фотографии были растиражированы и даже стали образцом для знаменитых игральных карт. Но игра со временем — тем более в XVII век с его бунтами и потрясениями — стала странным эпилогом, как будто закольцевала историю правления Романовых в России.

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Война с Японией

Несмотря на уверения фон Плеве в том, что России необходима маленькая победоносная война, чтобы сдержать революцию, на самом деле она ее только ускорила. Дальний Восток для империи оказался действительно дальним, сообщение было ограниченным, военно-морская реформа не завершена, сказалось и техническое превосходство противника. В итоге Россия потеряла большую часть своего флота, политический престиж, часть Сахалина, права на Южно-Маньчжурскую железную дорогу и Ляодунский полуостров. Следующая «победоносная» война 1914 года поставит точку в истории Российской империи.

Красное воскресенье

Расстрел шествия рабочих к Зимнему дворцу, которые хотели вручить царю петицию, стал началом Первой русской революции. Залпы по безоружным людям превратили мирную демонстрацию в бойню. Часть участников были ранены шашками и нагайками, другие затоптаны конями казаков. При этом самого царя даже не было в городе. Именно после этих событий Николай получил свое прозвище «Кровавый».