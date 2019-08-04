Кого на самом деле русские называли джигитами

Исторически сложилось так, что русские называли джигитами горцев с Кавказа, а также кочевников киргизов и казахов, живших на среднеазиатских территориях Российской империи. Отличавшиеся лихостью, отвагой и бесстрашием джигиты были первоклассными наездниками, мастерски управлявшие боевым конём и виртуозно владевшие оружием, и именно поэтому они состояли на службе в императорских войсках в должности посыльных, проводников и разведчиков.

Кроме того в некоторых частях русской армии, например в туркменских и кавказских формированиях, существовало звание «джигит», присуждавшееся служащим нижних чинов. На тюркском языке слово «джигит» обозначает просто юношу или молодого человека, но поскольку в традиционной кавказской и среднеазиатской культуре каждый молодец сызмальства овладевал искусством боевой джигитовки, то автоматически это понятие стало ассоциироваться с отважными и выносливыми всадниками. В наши дни джигитами именуют всех кавказских удальцов, даже если они не проявляют сноровки в верховой езде.

Джигитовка

В прошлом каждый джигит был обязан владеть джигитовкой, ведь вся жизнь кочевых народов проходила верхом на коне. Данный вид боевого искусства включал в себя умение всадника скрываться под брюхом лошади, вскакивать ногами на седло, стрелять из любого положения, заставлять коня бешено скакать, а затем резко принудить его остановиться и лечь, создав прикрытие для наездника. В настоящие дни джигитовка стала неотъемлемой составляющей военной подготовки кавказских казаков, которую они переняли от черкесов.

Международные игры кочевников

По инициативе кыргызской стороны осенью 2014 года в небольшом городе-курорте Чолпон-Ата были организованы первые в истории всемирные игры кочевников, в которых соперники из двух десятков стран проявляли своё мастерство в специфических народных видах спорта. Большое внимание на этих соревнованиях было уделено традиционным схваткам наездников-джигитов, которые чтобы стать победителем соревнования должны были продемонстрировать свою манёвренность, силу, выносливость и умение безукоризненно подчинить себе лошадь. Многие участники данных поединков могли оттачивать навыки поднимания с земли предметов, стрельбы наскоку и борьбы в седле, играя в этнические конные забавы: казахи в «кумисалу», грузины в «джирити», киргизы в «тыйын-энмей».

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