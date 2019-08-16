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Назван самый популярный британский монарх 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
На сайте YouGov появился традиционный рейтинг популярности британских монархов.
На основе опроса девяти тысяч респондентов его создатели выяснили, что опрошенные больше всего симпатизируют королеве Елизавете II — за нее проголосовало 72% участников.
Совсем недалеко — с разницей всего в один процент — за венценосной бабушкой расположился принц Гарри, а третье место досталось его брату — принцу Уильяму.
За супругом следует Кейт Миддлтон с 64% голосов, а вот Меган Маркл заняла всего шестую строчку рейтинга с 49%.
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