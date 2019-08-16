Назван самый популярный британский монарх 

На сайте YouGov появился традиционный рейтинг популярности британских монархов.
На основе опроса девяти тысяч респондентов его создатели выяснили, что опрошенные больше всего симпатизируют королеве Елизавете II — за нее проголосовало 72% участников.
Совсем недалеко — с разницей всего в один процент — за венценосной бабушкой расположился принц Гарри, а третье место досталось его брату — принцу Уильяму.
За супругом следует Кейт Миддлтон с 64% голосов, а вот Меган Маркл заняла всего шестую строчку рейтинга с 49%.