Альфи Паттен: как 13-летний мальчик стал отцом

10 лет назад весь мир ошарашила история мальчика по имени Альфи Паттен. В свои 13 лет он ничем не отличался от своих сверстников. Кроме того, что Паттен готовился стать отцом. Вскоре его 15-летняя подруга Шантель и правда родила дочь Мейси и уверяла общественность, что они с Альфи будут отличными родителями. Вот только история юной четы получила неожиданную развязку.

Тайная беременность

Однажды у Шантель заболел живот. Она отправилась к врачу, который и рассказал девушке о ее беременности. Шантель поделилась новостью с Альфи и пара решила как можно дольше скрывать "интересное положение" девушки. Тайное стало явным лишь когда мать Шантель обратила внимание на то, что дочь сильно поправилась. Узнав о грядущем пополнении в семействе, женщина не стала устраивать скандалов: она поддержала дочь и даже отправила ее на курсы будущих матерей.

Маленький секрет

Как и уверяла Шантель, Альфи действительно стал хорошим отцом. После рождения дочки он неустанно ухаживал за ней: укачивал и кормил из бутылочки. Однако родители Паттена были обеспокоены новым статусом своего сына и решили провести ДНК-экспертизу. Альфи не стал противиться тесту, но продолжал уверять, что у Шантель в течение двух лет не было партнеров кроме него. Какого же было его удивление, когда подросток узнал горькую правду, — на самом деле он не является отцом малышки.

И отцы, и дети

Как выяснилось чуть позже, биологический отец Мейси — 14-летний Тайлер Баркер, который провел с Шантель лишь одну ночь. Рассказывая обо всем этом, Баркер признался, что мимолетная связь с девушкой стала главной ошибкой в его жизни. Несмотря на шок, Тайлеру удалось смириться с ситуацией и отцовством, а вот у Альфи Паттена начались серьезные проблемы.

Когда подросток узнал результаты ДНК-теста, у него случилась настоящая истерика. Благодаря фальшивому отцовству о мальчике узнал весь мир: журналисты попросту не давали ему прохода, и даже обычные люди пытались подкараулить Альфи и поговорить с ним. Из-за этого ему пришлось отказаться от многих привычных вещей. Кроме того, за полгода подросток успел свыкнуться с ролью отца, поэтому, узнав шокирующую правду, у него начались проблемы с психикой.