«Приходят духи к человеку»

Владимир Серкин — профессор психологии, преподаватель Высшей школы экономики и автор более 90 научных работ. Уже 18 лет выходят и переиздаются на многих языках его книги: «Хохот шамана», «Шаманский лес» и «Свобода шамана», выстроенные как диалоги с отшельником, который живет в нескольких измерениях и общается с духами. С придуманным журналистами прозвищем Русский Кастанеда Серкин категорически не согласен и специалистом по шаманам себя не считает. Впрочем, тут он больше лукавит. Именно у Владимира Серкина «Лента.ру» решила узнать, жива ли сегодня шаманская традиция в России и в мире, кто становится шаманом в наши дни и как отличить оригинал от подделки.

«Лента.ру»: Шаманизм жив или осталась одна клюква?

Серкин: Насчет современного шаманизма в мире существуют очень разные мнения. Этнографы, антропологи собирают информацию, опрашивая людей. Но если в конце XIX — начале XX века такие специалисты могли посмотреть на самого шамана и опросить его, то сейчас, если посмотреть современные работы, там — списки информантов. То есть людей, которые видели шаманов или что-то знают про шаманские традиции. Пишут — «житель улуса такого-то» или «житель стойбища такого-то». Как правило, это люди в возрасте 50-70 лет, которые что-то относящееся к делу видели или слышали давно, в детстве, в молодости. Поэтому сведения дают часто очень запутанные. Я, кстати, своих информантов не называю, мои собеседники почему-то на это не согласны. Каждому из них предлагаю: «Давай напишу о тебе в книге». «Нет, — говорят, — не надо».

Я с интересом читаю научную литературу, и сам расспрашивал своих информантов и практикующих шаманов. Конкретно можно выделить несколько направлений передачи. Самая распространенная, о чем ученые еще в начале XIX века писали — генетическая передача. Причем не всегда прямая, от отца к сыну, а скорее через поколение: племянник, троюродный брат. Это легко объясняется, потому что в принципе на один род — один шаман. Так что, когда отец вырастает, дед еще работоспособен и шаманит, поэтому по генетической линии передается это обычно внуку или правнуку.

Был в XX веке такой советский этнограф и антрополог Бернгард Петри, исследуя родословную шаманов, он рисовал генетические деревья. Так вот, у него через два-три поколения обычно племянники и троюродные братья шамана продолжали его дело. Петри утверждал, что это не доказанный факт, хотя сам такую наследственность прослеживал.

Вторая линия — это когда человек рождается с определенными признаками, генетическую линию проследить трудно, она — поведенческая. Подростки, обычно представители коренных народов Севера, периодически впадают в состояния, похожие на транс. Они становятся задумчивы, избегают общения, и потом еще многие из них болеют шаманской болезнью. Наверное, слышали?

У русских это называется кликушество.

Кликушество — это не то. При шаманской болезни человек, наоборот, чаще всего уходит от людей, так что ему негде кликушествовать. Обратно он приходит после острейшего приступа, уже измененным.

Описывают произошедшую инициацию как довольно-таки мучительную процедуру. В том смысле, что духи рвут человека на куски, варят, съедают и выдают ему шаманское тело. Это удивительный феномен, многих он интересовал, и я не знаю, почему нет на эту тему публикаций. Сам я только вышел на этот вопрос, может быть, летом удастся с парой человек встретиться и расспросить их.

Это такое выносливое тело, еще его называют «железное тело». Например, человек впадает в транс и пляшет трое суток подряд, потом падает. У нас даже спортсмены в таком темпе и в таких одеждах столько не выдержат. Шаманы говорят, что получают это тело и способности при посвящении. Раньше это могли быть субтильные болезненные подростки, а получив шаманское тело, они уже в состоянии терпеть лишения и выполнять длительные камлании.

Третья распространенная линия передачи, хорошо описанная в литературе, — приходят духи к человеку. Причем это случается в любом возрасте.

Во сне приходят? Наяву?

Сначала во сне, потом и наяву. Приходят и говорят: «Ты будешь шаманом». Поэтому книги о таких людях и называются — «Избранники духов», «Посвященные духам».

Сейчас большинство шаманов — бывшие советские люди. А нормальный советский человек, конечно, такому повороту судьбы был не рад. Во-первых, скрывал это от окружающих, чтобы его не сочли умалишенным, особенно при том мировоззрении. А во-вторых, человек часто просто не хочет становиться шаманом. Ведь большинство таких людей — нормальные, социально успешные и адаптированные на производстве, на службе. Но если человек сопротивляется, он болеет и умирает. Либо происходит какой-то ключевой случай, и он соглашается.

Бурят рассказывал мне, как повез своего любимого племянника к шаману. Приехали в деревню, стали подходить к крыльцу, и он им уже кричит из дома: «Вот дядя привез племянника лечиться. А болеет он, потому что дядя с духами успешно борется, не хочет шаманом становиться. И духи переключились на племянника: если дядя не согласится, духи его убьют». Дядя в ту же ночь принял решение стать шаманом, и у него появился знак: круглое белое седое пятно на черной голове. Стал лечить людей, проводить обряды, и племянник поправился. То есть бывают такие ключевые случаи.

Еще одна линия передачи — это события. Самое известное событие, которое случалось в жизни некоторых шаманов, — это удар молнии.

В тело?

Да, или спрятался под деревом — в дерево. Во всяком случае, он оказывается задет этим ударом. А поскольку во многих верованиях шаман — это человек огня, то считается, что духи его избрали и наполнили небесным огнем. Либо это может быть не молния, а находка, тоже связанная с тенгрианством, с культом неба. Обычно это небесный камень — метеорит или какие-то предметы древних людей. Особенно сильная находка — это целая стрела или целый наконечник копья. Считается, что с этого момента роду дана шаманская традиция и теперь ее можно передавать по наследственной линии.

Такая находка происходит спонтанно? Или человек по каким-то видениям знает, где искать?

Обычно это случается стихийно, ничего искать человек не собирается. Но ведь где люди в скотоводческих, в охотничьих культурах стояли? Надо, чтобы была река, место, защищенное от ветра, чтобы дрова были не слишком далеко. В дикой природе таких мест не так уж и много, и если ты его найдешь, то наверняка и древние люди устраивали там стоянку. И если человек в таком месте начинает обустраиваться, может что-нибудь и найти. Коренные народы Севера, да и Юга тоже… Я сам из Магадана, поэтому якуты, буряты — это для меня юг. Так вот, все эти народы таким находкам придают очень большое значение, проводят обряды. Буряты устраивают для таких предметов специальные хранилища, якуты — лабазы. И считается, что это роду для чего-то дана находка.

Зачем шаман вообще нужен? Какое у него предназначение?

Одна из версий такая: шаман служит не одному человеку, а своему роду. Для этого род должен достичь определенной величины: Петри думал, что это 300 человек. И вот этому роду, более-менее мощному, дается особый человек, который его обслуживает: лечит болезни, помогает соблюдать ритуалы, чтобы род рос и развивался правильно. Сам этот человек не обязан иметь детей, хотя часто они у него есть. Но у шамана другая функция — обслуживание рода.

То есть изначально шаманы появились как представители родо-племенных культур. И сейчас еще в мировоззрении многих народов Севера род важнее государства. В 2012 году я ездил с экспедицией на север Камчатки. Там была студентка Камчатского университета, после пяти курсов, и у нее была задача — изучать политические взгляды коренных народов Севера. Так она сама потом смеялась: какие политические взгляды, когда не все про Путина знают. Причем это не признак того, что люди совсем выпали из жизни. Просто в связи со своим мировоззрением они живут в нескольких мирах, учитывают духов, которые вообще в политической борьбе не участвуют. Так что для них верховный дух куда важнее, чем Путин или Горбачев. Потому что все традиции идут из рода. И род обычно не воюет с государством, а как-то в него вживается.

Как отличить поддельного шамана от настоящего, есть такие признаки? Можете перечислить выдумки и услуги, которыми шаманизм оброс к сегодняшнему дню, и рассказать, какие действия обязательно совершает настоящий шаман?

Конечно, «инструкторов» вокруг шаманизма сейчас очень много, причем не только у нас в стране. Во всем мире это сегодня миллиардный бизнес. Мои студенты, которые интересуются этой темой, говорят, что уже и в Силиконовой долине проекты по такому бизнесу появляются.

Есть несколько признаков. Во-первых, реальный феномен, который есть у настоящего шамана, — это состояние, которое я, пользуясь современным языком, назвал бы управляемым трансом. Человек входит в особое состояние и в нем совершает свои шаманские путешествия, общается с духами, предпринимает различные действия. Ведь считается, что причина большинства затруднений — это взаимодействие с духами.

Этот транс отличается от транса экстатического тем, что шаман им управляет. Так что, возвращаясь из шаманского путешествия, он может рассказать, где был. В какую нору или пещеру входил или по какой реке спускался под землю, с кем встречался, как его уговаривали. Или, если это сильный дух, как он ему обещал принести жертву. И теперь, если эту жертву не принести, дух обозлится и будет еще хуже. В основном принесение жертвы — это убийство ритуальных животных. Хотя времена сейчас более гуманистические, часто обходятся просто разбрасыванием пищи, брызгают водкой, сжигают какие-то предметы.

Так что рассказ вернувшегося из путешествия шамана в первую очередь важен в связи с теми процедурами, которые нужно будет предпринимать. А если простого мирского человека ввести в состояние транса, а потом попросить рассказать об этом, он ответит, что были необычные ощущения: что-то зеленое-голубое, приятное-неприятное, какие-то щупальца его давили, а больше он ничего и не помнит. Так что вот оно, первое отличие: шаман осознанно входит в транс и выходит из него. А большинство современных инструкторов ни о каком трансе не говорят.

Они чему-то учат и, как правило, работают на необычных состояниях человека. Вы же понимаете, что если положить горожанина в гроб, накрыть сверху досками, засыпать землей и дать полежать часа два, то он получит новый опыт. Он действительно переживает необычные состояния и обычно платит за это какие-то деньги. Например, просят его сосредоточиться на движении листвы, а он этого никогда раньше не делал — и вдруг ощутил что-то. И я даже не знаю, это жульничество или нет: ему обещают необычное новое знание о себе, и он его вроде бы получает.

Но что он получает, инструкторы не знают, и к шаманизму это отношения не имеет. У кого-то из проводящих такие мероприятия наверняка есть определенная техника безопасности: мало ли с человеком истерика случится. А у кого-то нет — полно безответственных людей.

Второй отличительный момент: помимо вхождения в транс, шаман предпринимает определенные действия — излечение заболевшего, поиск людей и пропавших предметов, управление погодой и так далее. Если человек не производит таких действий и эффектов, это, скорее всего, не шаман.

Еще одна отличительная черта — шаман проводит ритуалы. Они культурно обусловлены: тэлганы с жертвоприношениями. Ритуалы нужны людям, которые живут в этой местности для взаимодействия с обитающими там духами. Это происходит, как правило, в малонаселенных областях, поэтому большого бизнеса тут не сделаешь. Тот, кто такие ритуалы проводит, скорее всего — шаман.

И в то же время в наши дни появилось немало шаманов с дипломами — вот это, я считаю, уже конкретно жулики. Потому что шаманизм у нас — не государственная религия.

Я видел такие удостоверения, вы, наверное, тоже. Такие красные книжечки, отдаленно напоминают те, что у МВД . В Тыве их выдают активно.

Я там не был, хотя меня много раз звали. Почему-то я к ним настороженно отношусь. А красные книжечки видел, да. Это точно жульничество.

Да, добавлю еще про состояние управляемого транса. Народные сказители, например, тоже впадают в транс, но к ним менее критически относятся, потому что они не конкурируют с официальной религией. Что с ними происходит? Приходит сказ, и человек начинает говорить, эпос рассказывать. Откуда он его знает — он сам не представляет: двое суток рассказывает про путешествия богатырей, взаимодействия родов и духов. Он тоже находится в состоянии управляемого транса: прерывается, пьет чай, может ответить на какие-то вопросы. И сказителей никто жуликами не называет, потому что они сказывают долго, бесплатно. И непонятно, откуда все это знают. Так что есть и такой еще вид транса. Тут важно другое мировоззрение: коренные народы Севера в несколько ином мире живут. А уж шаманы точно в нескольких мирах обитают. Человеку из другой культуры трудно в этом разобраться. Вот я скажу, что у меня иное мировоззрение и я вижу нечто необычное. Как со стороны понять, о чем речь, есть это или нет?

Существуют ли традиции передачи шаманского знания сегодня, и где?

Да, существуют, но где именно, сложно ответить. Потому что они, как редкие цветы.

Это связано с тем, что практикующие шаманы ведут себя, как партизаны, подпольщики? Исходят из того: кому надо, тот к ним путь найдет?

Не как партизаны, нет. Шаманы никогда с властями не воюют. Вот была советская власть, она боролась с шаманизмом, но шаманы борьбой не ответили. Хотя у них был огромный авторитет и определенные возможности. Они просто уходили подальше, если власть к ним неблагосклонно относилась. Приезжали красноармейцы в стойбище: а где шаман? А в тундре, ловите. И чаще всего никто никого не ловил, и столкновений не происходило.

Кроме того, в наши дни есть же известные шаманы, в интернете можно найти информацию. К ним очередь стоит, за месяц записываются, и из других стран приезжают. Потому что они действительно лечат. И в этом смысле ничего подпольного тут нет — они не скрываются. И они действительно лечат, вернее, лечит их репутация. Но она-то сложилась на реальных событиях.

Мне было любопытно, я про нескольких читал, они все говорили про генетическую передачу, но непрямую: двоюродная прабабка-шаманка, дед-знахарь или священник-провидец в роду.

Про передачу все рассказывают трудно. Например, я этого бурята с белым пятнышком на голове спрашивал: откуда ты знаешь, что делать? Он отвечает: я просто знаю. Возможно, как описывается в литературе, он общается со своими духами-помощниками, но мне не говорит. «У кого ты учился», — спрашиваю. «Я не учился. После случая с племянником принял решение начать шаманить, и уже знаю, что делать».

И откуда у них берутся знания?

Исследователи во всем мире отмечают, что есть люди, которые учились: младший шаман без бубна, потом с бубном, без копья, потом с копьем и так далее. А есть люди, которые не учились, но когда они попадают в ситуацию, то знают, что делать. Не ходят и не думают целыми днями: что нарушено, какие ритуалы провести?

Можете обозначить регионы присутствия живой шаманской традиции в России и в мире?

Я сказал, что темой шаманизма занимаюсь как любитель, в свободное время. Никакого проекта, программы у меня нет. Услышу, что где-то есть интересный человек, стараюсь к нему съездить и сходить. Доехать к ним обычно только часть пути можно, все равно приходится идти. Так что могу про свой опыт и наблюдения рассказать.

Я родился в Якутске, и про этот регион знаю — там есть реальные шаманы. В 6 лет родители перевезли меня в Магадан, и там я до 55 лет работал. Поэтому знаю, что в Магаданской области тоже есть настоящие шаманы, несмотря на то что большинство населения там — не из числа коренных народов. Это связано со спецификой — золотодобывающий и рыбодобывающий регион. Несколько раз я бывал в экспедициях на Камчатке: и там есть шаманы. Прибайкалье, Бурятская область, Дальний Восток — там я бывал и разговаривал с шаманами.

На Сахалине бывал, но очень недолго и не успел ни с кем пообщаться на эту тему, так что ничего сказать не могу. В Тыве все мне говорят, что есть. И вот недавно звали оттуда на какой-то свой сбор летом. Наверное, есть и в Тувинской Республике шаманы, но я там не был. Я уже сказал: профессионально темой не занимаюсь, я любитель: услышал, поехал, пошел, с человеком поговорил. Они, кстати, не все согласны разговаривать. Так что обо всей России и регионах мира утверждать ничего не могу.

Ну вы же наверняка слышали или читали, что в наши дни и на Амазонку к шаманам люди со всего мира ездят. И в Китай.

Я по просьбе студентов по субботам веду кружок парапсихологии. А мои студенты — они в магистратуре, взрослые, до 50 лет. Понятно, что раз они в зрелом возрасте пришли в магистратуру на психологию, значит, чего-то ищут. И вот некоторые из них везде побывали: в Латинской Америке, в Китае, у каких-то там местных шаманов учились. Тут же как: чем дальше от дома, тем таинственнее. А интерес к этому сейчас огромный, и бизнес серьезный.

И вот эти студенты на занятиях в нашем кружке о своем опыте такого обучения рассказывают. Но у меня всегда к ним скептическое отношение. Думаю, и там шаманы есть, но те, кто собирает группы со всего мира… У меня в таком случае главный вопрос: на что этот шаман живет? Студентов моих он, как правило, смущает. Я говорю: «Ну, вы платили им деньги, и немалые. А значит, это скорее бизнес».