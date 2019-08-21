Что случилось с последней ведьмой Европы

Благодаря кинематографу охота на ведьм воспринимается как примета Средних веков, хотя разгар охоты на ведьм пришелся уже на период Реформации и религиозных войн. Однако процессы над ведьмами случались даже в просвещенном XVIII веке. Швейцарке Анне Гёльди было суждено стать последней женщиной в Европе, осужденной за колдовство.

Уроженка Зеннвальда всю жизнь проработала горничной. О ее юности почти ничего неизвестно, кроме того, что Анна обвинялась в убийстве своего первого ребенка, рожденного от случайной связи с военным. В те годы детская смертность была распространенной, однако матери, которым нечем было кормить детей, часто оставляли их на улице. И хотя факт убийства был не доказан, Анна сочла за лучшее переехать в Гларус. Там она исправно служила горничной, родила ребенка от главы семьи Цвикки, о судьбе которого ничего не известно.

В возрасте 46 лет Анна устроилась на работу к семейству доктора и судьи Иоганна Якоба Чуди.

В октябре 1781 года вторая дочь Чуди Анна-Мария заболела. Девочку вырвало острыми металлическими иглами. Отец ребенка обвинил Анну в том, что она навела порчу на его дочь и уволил ее. Девочка выжила, однако история получила огласку в печати. Власти объявили награду за поимку Анны, в итоге женщину нашли и арестовали.

Сначала Гёльди отрицала все обвинения в свой адрес, однако после пыток призналась, что видела дьявола в образе черной собаки, который и велел ей подмешать иглы в молоко и хлеб. Интересно, что вместе с Анной арестовали и зятя доктора Чуди Руди Штайнмюллера, которого обвинили в пособничестве ведьме. Мужчина ни в чем не признался и повесился еще до суда. Впрочем, его поступок расценили как доказательство вины. Хотя позже признавали, что смерть Штаймюллера могла быть и убийством.

Как бы там ни было, 13 июня 1782 года Анне Гёльди отрубили голову за попытку убийства, хотя по законам Швейцарии покушение без смертельного исхода не могло караться смертью.

Судебный процесс освещался в прессе, швейцарские власти обвиняли в мракобесии и нарушении всех правовых норм. Вскрылись и неприятные факты. Доктора Чуди заподозрили в любовной связи с Анной. Ходили слухи, что она забеременела и пригрозила обнародовать связь, что опорочило бы репутацию доктора. Тогда он и решился избавиться от неудобной любовницы. Некоторые подозревали, что Анна могла завести роман с Штайнмюллером и Чуди таким образом отомстил любовникам.

Через 226 лет Анну Гёльди реабилитировали и открыли музей ее имени. Она считается последней женщиной в Европе, которую осудили за колдовство.