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Как москвичка зарабатывает на Стене Плача 

Рамблер 1 час назад
Фото: pixabay
Москвичка Евгения Белова придумала необычный проект, который, впрочем, меньше всего для нее является просто бизнесом. Можно сказать, что она работает феей.
Испытав на себе черную полосу в жизни, Евгения в поисках утешения и энергии стала посещать различные места силы. То есть такие достопримечательности, где могут сбываться сокровенные желания — по крайней мере, в это верят и местные жители, и туристы. Такие путешествия действительно вдохновили Евгению. Однако идея проекта возникла позже, после разговора с Ксенией Безугловой, мисс мира среди девушек на колясках.
Евгения Белова создала сайт, где все желающие могут оставить текст послания, которое Евгения положит в выбранное заказчиком священное место Израиля. В первую очередь, конечно, всех интересует знаменитая Стена Плача, однако есть и другие места, которые привлекают всех мечтающих о чуде. Например, пещера пророка Илии, храм Гроба Господня, Капернаум или храм Благовещения в Назарете.
Фиксированной оплаты нет, каждый переводит ту сумму, которую сочтет достаточной. Деньги перечисляются в благотворительный фонд Ксении Безугловой, частично остаются в храме, для которого предназначалась записка, из них же оплачиваются расходы на проезд. Каждый заказчик получает видеоотчет о проделанной работе на личную почту. Обычно подтверждающее видео приходит в течение недели.
Если же денег нет, то Евгения Белова советует просто сделать доброе дело и сообщить об этом.
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Люди , Евгений Белов , Евгения Белова
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