Как москвичка зарабатывает на Стене Плача 

Москвичка Евгения Белова придумала необычный проект, который, впрочем, меньше всего для нее является просто бизнесом. Можно сказать, что она работает феей.
Испытав на себе черную полосу в жизни, Евгения в поисках утешения и энергии стала посещать различные места силы. То есть такие достопримечательности, где могут сбываться сокровенные желания — по крайней мере, в это верят и местные жители, и туристы. Такие путешествия действительно вдохновили Евгению. Однако идея проекта возникла позже, после разговора с Ксенией Безугловой, мисс мира среди девушек на колясках.
Евгения Белова создала сайт, где все желающие могут оставить текст послания, которое Евгения положит в выбранное заказчиком священное место Израиля. В первую очередь, конечно, всех интересует знаменитая Стена Плача, однако есть и другие места, которые привлекают всех мечтающих о чуде. Например, пещера пророка Илии, храм Гроба Господня, Капернаум или храм Благовещения в Назарете.
Фиксированной оплаты нет, каждый переводит ту сумму, которую сочтет достаточной. Деньги перечисляются в благотворительный фонд Ксении Безугловой, частично остаются в храме, для которого предназначалась записка, из них же оплачиваются расходы на проезд. Каждый заказчик получает видеоотчет о проделанной работе на личную почту. Обычно подтверждающее видео приходит в течение недели.
Если же денег нет, то Евгения Белова советует просто сделать доброе дело и сообщить об этом.