Полковник Африка: что сделала советская разведчица

Имя этой разведчицы, которое, кстати, вовсе не является псевдонимом, было рассекречено только в 1997 году. Именно тогда мир узнал о том, кто такая Африка де Лас Эрас, и о том, какую пользу она принесла Советскому Союзу. Впрочем, большинство документов, касающихся деятельности полковника Африки, все еще находятся под грифом «Секретно». Однако точно известно, что за почти полвека, которые она посвятила разведке, у нее не было ни единого промаха.

Радистка Африка

Африка де Лас Эрас Гавилан родилась в 1909 году в Марокко, куда сослали ее отца за несогласие с монархическим устройством Испании. В знак благодарности к Африканскому континенту, который стал для главы семьи второй родиной, он и назвал так дочь. Впрочем, сама Африка предпочла жить в Мадриде. Там девушка устроилась на ткацкую фабрику, где, если верить Геннадию Марченко, автору книги «Манускрипт», она и вступила в коммунистическую партию. В 1937 году Африка начала сотрудничать с советской разведкой и спустя несколько месяцев была нелегально переправлена в СССР. До Великой Отечественной войны она, как и в Испании, работала в текстильной промышленности. А вот в военное время Африке пришлось учиться совсем другим ремеслам. В 1942 году она окончила курсы радистов и оказалась в небезызвестном разведывательно-диверсионном отряде «Победители». Как выражалась сама Африка де Лас Эрас, для нее и ее коллег рация тогда была настоящим и главным оружием. Она вместе с другими радистами круглыми сутками шифровала, отправляла, принимала и расшифровывала информацию. Как утверждают авторы издания «Тайные информаторы Кремля» Владимир Антонов Владимир Карпов , в отряде, который, кстати говоря, командовал Герой Советского Союза Дмитрий Медведев , ни разу не прерывалась связь с Москвой. И в этом была заслуга и Африки.

Нелегальная «Патрия»

Война еще не закончилась, когда Африке предложили перейти на службу в нелегальное подразделение внешней разведки. Радистка согласилась. И это при том, что, как пишет Владимир Антонов в своей книге «Жизнь по „легенде“, де Лас Эрас должна была навсегда порвать со своими испанскими друзьями и родственниками. С этого момента они о ней ничего не слышали: Африка для них просто исчезла. Разведчица получила новое, кодовое, имя „Патрия“, что в переводе означает „Родина“. Несмотря на то, что Патрия отлично владела не только родным языком, но и французским, и русским, для нелегальной работы требовалась особая подготовка, которую Африка успешно прошла.

Некоторое время Африка де Лас Эрас Гавилан выполняла задания центра, находясь в Париже в качестве беженки. Но вскоре ее решили переправить в Латинскую Америку, где Патрии пришлось прожить долгих 20 лет. Африка неплохо устроилась на новом месте, но для поддержания легенды в 1956 году к ней отправили напарника, который должен был сыграть роль ее мужа. В сущности, Африка зарегистрировала отношения с абсолютно незнакомым ей человеком. Правда, радовал тот факт, что советский разведчик Джованни Антонио Бертони (псевдоним „Марко“) был земляком де Лас Эрас. Впрочем, фиктивный поначалу брак оказался счастливым. Вместе Патрия и Марко прожили до 1964 года. Именно тогда Бертони скончался.

Заслуги и награды

Между тем даже после смерти супруга Африка продолжала работать и передавать важную информацию своему начальству в центр. Только спустя 3 года она вернулась в Москву. Правда, время от времени эффективную разведчицу по-прежнему отправляли в заграничные командировки для выполнения важных заданий. И недаром: дело в том, что, как утверждает автор книги „Битва за Берлин. Полная хроника — 23 дня и ночи“ Андрей Сульдин, за почти полувековой стаж службы Африка де Лас Эрас Гавилан не допустила даже ни одного промаха, не то что провала. Поэтому неудивительно, что полковник Африка не ушла на покой: с 1971 года она преподавала в школе разведчиков-нелегалов, передавая им свой неоценимый опыт. Именно по этой причине имя де Лас Эрас было рассекречено только в 1997 году. Несмотря на то, что многие документы, раскрывающие деятельность Африки до сих пор находятся под грифом „Секретно“, о заслугах разведчицы говорят ее награды: 2 ордена Красной Звезды, орден Ленина, 2 медали „За отвагу“, орден Отечественной войны 1-ой и 2-ой степеней. Лишь за 3 года до смерти полковник Африка вышла в отставку. Хотя, говорят, она и после отставки всегда оставалась „на связи“ с центром.