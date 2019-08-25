Зиновий Колобанов: за что был осужден танкист-ас

Сегодня Зиновий Колобанов входит в число самых известных отечественных танкистов-асов. За отвагу и результативность в боях на фронтах Великой Отечественной войны Колобанов был удостоен нескольких наград, кроме звания Героя. Однако и этого могло бы не быть. Дело в том, что в 1940 году Зиновий Колобанов был осужден и отправлен в лагерь. Да и после победы ас имел все шансы попасть под трибунал.

Причина первого заключения

Зиновий Григорьевич Колобанов появился на свет в 1913 году в селе Арефино современной Нижегородской области. По крайней мере, именно такие данные сообщает в своей книге «Советские танковые асы» Михаил Барятинский. Колобанов-старший не вернулся с гражданской войны, поэтому его и еще двоих детей мать поднимала в одиночку. Тем не менее, Колобанов смог получить по меркам тех лет вполне приличное образование: он окончил 8 классов, а потом подал документы в индустриальный техникум. Впрочем, получить диплом Зиновий не успел: с третьего курса он был призван в ряды красноармейцев. Вскоре, вместо техникума, Колобанов стал выпускником Орловского бронетанкового училища имени Фрунзе, а к осени 1939 года, когда началась советско-финлядская война, — уже командовал танковой ротой. Несколько раз Зиновий Григорьевич находился на грани жизни и смерти, в том числе и при рейде на Выборг. Именно тогда, как утверждает Барятинский, Колобанов и должен был получить звание Героя Советского Союза. Правда, официально Героем он так и не стал. Дело в том, что в марте 1940 года между сторонами был заключен мирный договор, благодаря которому советские солдаты принялись «брататься» с бывшими врагами. За это всех начальников строго наказали. В их числе оказался и Колобанов.

Герой не на бумаге, а в жизни

Когда началась Великая Отечественная война, советской армии катастрофически недоставало грамотных офицеров. По этой причине многих военачальников освободили из лагерей. Так Зиновий Колобанов снова оказался в строю. Власти не просчитались: Колобанов и в самом деле доказывал не словом, а делом, что он вовсе не преступник, а настоящий боец. Как пишет Георгий Савицкий в своей книге «Танкисты атомной войны», Зиновий Григорьевич стал командующим танковой роты. Колобанов показал себя уже в августе 1941 года. Тогда ас лично устранил 22 вражеских танка, а всего ротой Колобанова было уничтожено 43 машины противника. И это при том, что бой длился всего полчаса.

По словам Савицкого, Зиновий Колобанов снова был представлен к званию Героя и снова его не получил. Кто-то посчитал, что Колобанов «обойдется» и орденом Красного Знамени. Этот «кто-то» до сих пор остается неизвестным. Но в архиве и по сей день хранится наградной лист с зачеркнутым красным карандашом фамилией «Колобанов». Так что домой Зиновий Григорьевич вернулся без громких титулов, только с тяжелыми ранениями и контузией. Тем не менее, он решил и дальнейшую свою жизнь посвятить армии. К сожалению, на этом неприятности Колобанова не закончились.

Риск трибунала и ударник труда

Судя по учетной карточке, через 2 месяца после победы Зиновия Колобанова назначили заместителем командира 69-го танкового батальона 14-го механизированного полка 12-й механизированной дивизии 5-й гвардейской танковой армии в Барановичском военном округе. Однако в декабре 1951 года танкист-ас был переведён в Группу Советских Войск в Германии. Именно там Колобанова и поджидала новая беда. Как утверждает Михаил Барятинский, один из солдат его батальона перешел на английскую зону оккупации. Зиновия Григорьевича, скорее всего, отдали бы под трибунал, если бы за него не вступились коллеги. Только благодаря им, в наказание Колобанова перевели в Белорусский военный округ.

Как пишет Максим Коломиец в своей книге «Советский тяжелый танк КВ-1. Первые танки Победы», Зиновий Колобанов прослужил в вооруженных силах до 1958 года, а после — был отправлен в запас. Он остался в Белоруссии, работал на Минском автомобильном заводе в отделе технического контроля. Но даже на гражданке

Колобанов сумел отличиться: ему было присвоено звание «Ударника коммунистического труда». Впрочем, развал Союза Зиновий Григорьевич тоже успел застать. Он умер в 1994 году в возрасте 83 лет. И пусть он так и не стал Героем на бумаге, в жизни он точно им был.