Почему русские так и не смогли победить чукчей

В наши дни слово национальность чукча прочно ассоциируется с двумя вещами: анекдотами о представителях этого народа и оленями, которые являются для жителей крайнего севера источником благосостояния. Тем не менее, подобное ироничное отношение к этому этносу в корне ошибочно. Чукчи, одна из немногих наций Российской империи, которая до 1917 года так и не покорилась колониальной политике государства и шашкам казаков.

«Черкессы Сибири»

Если на Кавказе самым грозным и свободолюбивым народом, не признающим центральную власть, до революции считались черкесы, то в Сибири ими оказались чукчи. Самое удивительное, что, несмотря на многочисленные попытки властей Российской империи подчинить этот народ продолжавшиеся на протяжении 150 лет, все они закончились полным провалом. К середине XVIIIвека колониальная политика государства достигла своего расцвета. Один за другим покорялись коренные народы Сибири. Их тут же обкладывали пушной податью, которая в то время в международной торговле являлась одним из современных аналогов нефти.

В 1652 году казаки на Чукотском полуострове заложили Анадырский острог и приступили к покорению чукчей. Однако вскоре выяснилось, что чукчки по своему характеру очень напоминали кавказских горцев. По описанию участников событий тех лет, местные жители оказались сильными, крепкого телосложения, необычайно воинственными, любящими свободу, мстительными людьми. Нередко в ходе военных стычек чукчи силой отнимали у соседних народов коряков и юкагиров стада оленей, считавшихся на севере главным богатством. При этом чукчи не знали пороха и огнестрельного оружия, но без промаха били из лука и метали копья.

Кроме того чукчи к удивлению казаков никогда не сдавались в плен, предпочитая неволе самоубийство. Вот такую нацию необходимо было обратить в российское подданство с выплатой оброка. Задача не из легких.

Русско-чукотская война

Несмотря на то, что в исторических документах покорение чукчей фигурирует под названием Русско-чукотской войны, на самом деле ежедневных боевых действий, разумеется, никто не вел. Численность населения чукчей в то время составляла не более 10 000 человек, учитывая детей, стариков и женщин, тогда как гарнизон острога насчитывал всего несколько сотен штыков. Основные боевые действия велись с 1720 по 1750 — е годы. Командовали отрядами русских войск Павлуцкий и Шипицын, которые никак не могли поделить между собой власть, но оба отличались редким коварством и жестокостью.

Известен случай, когда Шипицын пригласил на переговоры старейшин чукчей и всех их перерезал. Однако, покорности от свободолюбивого народа этим шагом он так и не добился. В ответ, когда в 1730-м году казачий голова Шестаков попал к чукчам в плен, ему просто отрезали голову. В свою очередь Павлуцкий действовал более мудро, методом кнута и пряника. Он долго и упорно приучал камчадалов к хлебопашеству и скотоводству. Ему охотно подчинялись все народы, встречавшиеся на его пути кроме чукчей.

Павлуцкий гонялся за ними по всему полуострову. Под оружейными выстрелами, после ощутимых потерь чукчки приняли «принуждение к миру», но лишь на время. Стычки местных жителей и казаков проходили постоянно. Однажды в марте 1747 года чукчки нагло угнали прямо из-под носа Павлуцкого гарнизонное стадо оленей. Во время погони, чтобы покарать вероломных воров, получивший к тому моменту звание майора, Павлуцкий вместе с отрядом из сотни казаков погиб.

«Оставьте их в покое»

Как только в Санкт-Петербурге узнали о вопиющем происшествии, на Чукотку незамедлительно были отправлены карательные войска. Но, воевать им по большому счету оказалось не с кем, поскольку чукчи предпочли тактику партизанской войны.

Тем не менее, на протяжении пятнадцати лет правительственные войска с переменным успехом пытались наказать непокорных чукчей. Так продолжалось до того момента, пока губернатором Сибири не был назначен адмирал Федор Соймонов. Внимательно изучив историю Русско-чукотской войны, он предложил Елизавете оставить чукчей в покое, предоставив им возможность жить по своему укладу на собственной земле. Аргументация у губернатора была железная: земля у чукчей скудная, а данная территория и так давно находится в юрисдикции Российской империи. Императрица к дельному совету Соймонова не прислушалась.

Ситуация разрешилась лишь в 1763 году, когда начальник анадырской партии полковник Фридрих Плениснер, отправил в Санкт-Петербург донесение в котором приводил огромные цифры в которые обходится казне содержание на Чукотке правительственных войск. Доходы из региона при этом оказались мизерными. Власти отреагировали незамедлительно. Сенат вынес решение: партию ликвидировать, острог срыть, а солдат вывести.

Подобным образом бесславно закончилась Русско-чукотская война. Чукчи же продолжали оставаться свободным непокоренным народом вплоть до революции 1917 года, после которой добровольно стали гражданами Советской России.