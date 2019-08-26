Дальтоник впервые увидел мир в цвете

На видео мужчина-дальтоник, у которого день рождения. Мужчина стоит на крыльце своего дома в окружении родственников. Родственники просят открыть его коробку с подарком. В коробке находятся цветокорректирующие очки, которые позволяют увидеть мужчине мир в цветах, которые раньше он не видел. Реакция мужчины тронула серца миллионов пользователей. Теперь в сети доступен полный ролик с русским переводом.

На сегодняшний день единственный способ корректировки восприятия цветов — это очки и линзы. Но при этом в этом способе очень много нюансов. Начиная от того, что примерно 10% дальтоников не ощущают разницы при использовании специальной оптики, заканчивая тем, что потеря восприятия некоторых цветов всегда носит индивидуальный характер и одна и та же оптика может совершенно по-разному влиять на цветовосприятие двух разных дальтоников. А стоимость корректирующих очков в среднем начинается от 30000 рублей.