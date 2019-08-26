Что позволяла себе «советская Пэрис» Брежнева

Галина Брежнева и правда была советской светской львицей. Конечно, родственники правителей всегда позволяли себе больше, чем простые граждане. Однако дочь генсека запомнилась тем, что не отказывала себе вообще ни в чем.

Советские историки называли Брежневу "ужасным ребенком советской партноменклатуры" и не ошиблись. Она действительно жила в лучших традициях "золотой молодежи". Галина даже не получила высшее образование. Она не доучилась в Орехово-Зуевском педагогическом институте — перешла в Кишиневский государственный университет, но и там ничего не вышло.

В 1951 году в Кишинев приехал цирк, где работал 40-летний акробат Евгений Милаев. Он овдовел и воспитывал двоих детей. Чем силач привлек Брежневу, до сих пор остается загадкой. Когда цирк уехал на гастроли дальше, дочь генсека поехала вместе с ним. Там она работала костюмершей и заботилась о своем муже, а также усыновила его детей.

Друзья рассказывали, что Милаев буквально боготворил Брежневу: дарил подарки, ухаживал и буквально носил на руках. В свою очередь, она была хорошей женой и хозяйкой.

Через 10 лет она влюбилась в другого артиста, 18-летнего Игоря Кио. Она написала письмо отцу и уехала с женихом в Сочи, но вскоре их нашли. Брак распался через 10 дней.

Третьим супругом Брежневой стал майор внутренней службы Юрий Чурбанов . У влюбленных была большая разница в возрасте, но это их ничуть не смущало. К тоже же, карьера Чурбанова быстро взлетела. В 1987 году его арестовали в рамках "хлопкового дела" и брак опять распался.

Еще во время замужества Брежнева зарабатывала на перепродаже драгоценностей, жила в достатке и постоянно ходила в театры. Так она влюбилась в цыгана Бориса Буряце, но и с ним ничего не сложилось. Юношу арестовали за кражу бриллиантов.