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Интернет-пользователи нашли доказательство инсценировки смерти Стива Джобса 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reddit
На одном из американских порталов набирает популярность фотография человека, как две капли воды похожего на покойного основателя Apple Стива Джобса.
Пользователь, опубликовавший фото, написал, что Джобс инсценировал собственную смерть и на самом деле находится в Египте. Большинство людей восприняли эти слова как шутку, но также отметили сходство человека на фото с основателем крупнейшей корпорации: «То, как он сидит на стуле, прикладывает руку к лицу, его очки — все так похоже!».
Однако среди пользователей нашлись и скептики. Они написали о том, что человек на фото выглядит как Джобс только из-за того, что он сфотографирован в профиль и в полутьме.
Напомним, Стив Джобс ушел из жизни почти восемь лет назад в возрасте 56 лет после продолжительной болезни.
Люди , Стив Джобс , Apple
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