Интернет-пользователи нашли доказательство инсценировки смерти Стива Джобса

Стива Джобса. На одном из американских порталов набирает популярность фотография человека, как две капли воды похожего на покойного основателя Apple

Пользователь, опубликовавший фото, написал, что Джобс инсценировал собственную смерть и на самом деле находится в Египте. Большинство людей восприняли эти слова как шутку, но также отметили сходство человека на фото с основателем крупнейшей корпорации: «То, как он сидит на стуле, прикладывает руку к лицу, его очки — все так похоже!».

Однако среди пользователей нашлись и скептики. Они написали о том, что человек на фото выглядит как Джобс только из-за того, что он сфотографирован в профиль и в полутьме.

Напомним, Стив Джобс ушел из жизни почти восемь лет назад в возрасте 56 лет после продолжительной болезни.