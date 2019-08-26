«Русский Гулливер»: какой рост был у самого высокого человека в мире

Согласно знаменитой «Книге рекордов Гиннесса», человеком, обладающим самым высоким ростом, был американец Роберт Першинг Уодлоу. Он вырос до 2 метров 72 сантиметров. Однако в Витебской губернии в конце ХIX — начале ХХ века проживал Федор Махнов, рост которого, по некоторым данным, не дотягивал до 3 метров всего 15 сантиметров.

Не только рост, но и сила!

Русский Гулливер родился в 1878 году в Витебской губернии (территория современной Беларуси) на небольшом хуторе, расположенном рядом с деревней Костюки. Его отец и мать, а также братья и сестры тоже отличались высоким ростом. Но Федор обогнал их всех. Кроме того, по свидетельствам очевидцев, Махнов обладал и недюжинной физической силой. Еще в детстве он мог оторвать от земли взрослого мужчину или закатить в гору груженый обоз.

В юности рост Федора составлял более 2 метров. Длина ладони молодого человека была около 30 сантиметров, а подошвы — 51 сантиметр. Когда Махнова заметил директор цирка, ему было 16 лет. По данным из сохранившегося контракта, к тому моменту юноша вытянулся на 2 метра 54 сантиметра.

Великановый хутор

Махнов встретился с руководителем бродячего цирка Отто Билиндером на рынке, где помогал своему деду сбывать сельскохозяйственную продукцию с хутора. Билиндер пригласил юного великана к себе и пообещал ему выгодный контракт. Федор согласился. На арене он демонстрировал не только свой высокий рост, но и силу. Он гнул металлические пруты, поднимал под купол сразу несколько зрителей и выступал в качестве борца. В ходе гастролей Махнов побывал в Германии, Англии, США и даже познакомился с президентом Америки Теодором Рузвельтом . Однако вскоре цирковая жизнь ему надоела, и Федор вернулся на родину.

Через некоторое время Махнов женился. Его избранницей стала местная учительница Ефросинья Лебедева. Удивительно, но она тоже была высокого роста — 2 метра 15 сантиметров. Однако на фоне мужа, конечно, даже она выглядела маленькой. Земляки прозвали место, где жили молодожены Махновы, Великановый хутор.

Сведений об антропометрических данных Федора после 16 лет не сохранилось или не существовало вовсе. Но если принять во внимание тот факт, что человек продолжает расти до 25 лет, а также фотографии великана рядом с супругой и свидетельства его современников можно сделать вывод о том, что рост взрослого великана составлял 2 метра 85 сантиметров. А это на 13 сантиметров больше, чем у рекордсмена Уодлоу.

Смерть великана

Федор Махнов умер в конце лета 1912 года. Причиной смерти врачи назвали прогрессирующую болезнь легких. Однако после похорон великана поползли слухи о том, что на самом деле тот был убит с помощью яда завистниками или бывшими соперниками по борьбе.

Как бы то ни было, на церемонию прощания явилось много народу. Федора любили за добрый нрав. На могиле витебского Гулливера установили могильную плиту, на которой был указан его рост в 16-летнем возрасте: «3 аршина 9 вершков».