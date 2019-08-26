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Англичанин Альфи Паттен: отцовство в 13 лет и измена любимой 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Десять лет назад общественность Англии была шокирована редким случаем раннего отцовства.
13-летний мальчик Альфи Паттен и его 15-летняя подруга Шантель стали родителями. Подростки уверяли, что станут образцовыми родителями и вырастят ребенка достойным членом общества.
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Выпуск газеты 10-летней давности
Родителей Альфи и Шантель обвиняли в преступной халатности и предлагали привлечь к ответственности. Мать Шантель заявляла, что ее дочь всегда была прилежной девочкой и о беременности дочери она узнала только перед родами.
Мать поддержала Шантель и отправила на курсы будущих мам, которые та исправно посещала.
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Альфи и Шантель с дочерью
Когда у подростков родилась девочка, Альфи делал все, чтобы стать образцовым отцом. Он гулял с дочкой, менял памперсы и кормил из бутылочки.
Но родители Альфи Паттена не верили, что отцом девочки является их сын. Они захотели провести ДНК тест, чтобы окончательно убедиться в своей правоте.
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Альфи был полностью уверен в верности любимой, но под давлением родителей согласился:
«За те два года, что мы встречались, Шантель ни разу не дала мне повода для ревности. Я уверен — ДНК тест покажет, что я отец».
Результат теста стал для Альфи настоящим шоком. Его отцовство специалисты полностью исключили. Под давлением обстоятельств Шантель призналась, что всего один раз изменила возлюбленному.
Отцом ребенка оказался 14-летний Тайлер Баркер, который вовсе не был рад столь раннему отцовству, но тут уж ничего не попишешь.
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Тайли Баркер
Альфи тяжело переживал эти события — мало того, что малышка, которую он воспитывал и любил, оказалась не его, вдобавок, все мировые СМИ и журналисты не давали ему прохода из-за этой истории.
Паттен замкнулся в себе, стал редко выходить из дома — у него возникли крупные проблемы с психикой.
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