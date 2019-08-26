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Американец 6 дней выживал в лесу и убегал от медведя 

Anews 39 минут назад
Фото: Anews
Американец, проживающий в штате Юта, шесть дней выживал в лесу на границе штатов Айдахо и Монтана, рассказывает Daily Mail.
25-летний Каден Лага заблудился в государственном заповеднике 11 августа. Во время конной экскурсии одно из животных стало хромать. Каден хотел позвать на помощь, но заблудился, случайно свернув на незнакомую тропу.
«Спустя некоторое время я оказался на горе и совсем перестал понимать, где именно нахожусь, — вспоминает американец. — Я принял решение двигаться на восток, что бы ни случилось».
Из вещей у парня были только сотовый телефон и пустая бутылка. Без малого неделю он пил воду из ручьев и питался дикими ягодами и сверчками. Каден рассказал, что насекомые были безвкусными и немного напоминали попкорн.
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Каден старался не терять оптимизм.
Американец потратил целых 15 часов, чтобы развести огонь. Он использовал в своих попытках палки и камни, а когда смартфон разрядился, попытался извлечь искру с помощью батареи и стекла от камеры.
Ради безопасности Лага позволял себе спать всего три-четыре часа в сутки. Одной ночью он услышал звуки, похожие на медвежьи, и второпях отправился дальше.
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Каден настолько износил свои кроссовки.
Парень горестно сообщает, что спасатели минимум два раза пролетали над ним на вертолете, но не смогли заметить его в лесной чаще: «Когда я слышал звук вертолета, то уже представлял свое спасение, но они всякий раз пролетали в совершенно другом направлении».
Каден самостоятельно добрался до поискового лагеря лишь 17 августа, идя по протоптанной тропинке. Американец с супругой, находящейся на позднем сроке беременности, собираются отдохнуть на Гавайях, чтобы прийти в себя после случившегося.
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