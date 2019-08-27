Как Мохаммед Салах простил вора и дал ему денег

Говоря про достойные поступки известных футболистов, нельзя не вспомнить доброту и щедрость нападающего сборной Египта и "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха . Этот парень добился невероятных успехов за последние годы, в том числе в финансовом плане. Но на его человечность это ни капельки не повлияло.

Салах вырос в деревне Нагриг в Египте. Его детство проходило бедно, не было денег даже на футбольный мяч, поэтому играли подобием мяча, сделанным из носков. Сейчас Моххамед регулярно переводит деньги на развитие родной деревни. С его помощью строятся школы, больницы, футбольные поля. Салах даже переводит деньги в качестве подарка молодоженам из Нагриг.

В ноябре 2017 года, когда Моххамед оформлял дубль в ворота Конго и приносил своей стране путевку на чемпионат мира в России, в дом его отца ворвался грабитель и вынес все драгоценности. Через несколько дней вора поймали, а отец Салаха написал заявление в полицию. Но футболист всех удивил — попросил отца забрать заявление, а сам встретился лично с вором, поговорил с ним и дал ему денег. Подробнее про Мохаммеда Салаха смотрите в этом видео.