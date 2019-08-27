Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как Мохаммед Салах простил вора и дал ему денег 

Рамблер 23 минуты назад
Говоря про достойные поступки известных футболистов, нельзя не вспомнить доброту и щедрость нападающего сборной Египта и "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха. Этот парень добился невероятных успехов за последние годы, в том числе в финансовом плане. Но на его человечность это ни капельки не повлияло.
Салах вырос в деревне Нагриг в Египте. Его детство проходило бедно, не было денег даже на футбольный мяч, поэтому играли подобием мяча, сделанным из носков. Сейчас Моххамед регулярно переводит деньги на развитие родной деревни. С его помощью строятся школы, больницы, футбольные поля. Салах даже переводит деньги в качестве подарка молодоженам из Нагриг.
В ноябре 2017 года, когда Моххамед оформлял дубль в ворота Конго и приносил своей стране путевку на чемпионат мира в России, в дом его отца ворвался грабитель и вынес все драгоценности. Через несколько дней вора поймали, а отец Салаха написал заявление в полицию. Но футболист всех удивил — попросил отца забрать заявление, а сам встретился лично с вором, поговорил с ним и дал ему денег. Подробнее про Мохаммеда Салаха смотрите в этом видео.
Комментарии
Люди , Видео , Мохаммед Салах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети продают популярные игрушки из 90-х
Самые криминальные города России32
Пропавший кот вернулся к хозяйке спустя 11 лет2
Найдено доказательство инсценировки смерти Джобса
Как столетний пенсионер усыновил пингвинов4
Видео
04:50
Как Мохаммед Салах простил вора и дал ему денег
Люди
02:59
Что позволяла себе «советская Пэрис» Брежнева
Люди
05:41
Дальтоник впервые увидел мир в цвете
Люди
01:13
Самые криминальные города России
Места
12:04
Пугающие пророчества, которые уже сбываются
Безумный мир
05:48
Как выглядит заброшенный дом отдыха для нацистов
Места
00:21
Обезьяна подружилась со смартфоном
Безумный мир
09:09
Что было в пакте Молотова-Риббентропа
Истории
00:15
Как выжить после удара током в 6000 вольт
Люди
00:37
Настоящую «кунг-фу панду» сняли на видео
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение