Стив Джобс жив и скрывается в Египте — утверждает пользователь Reddit. Он опубликовал фото удивительно похожего на Джобса человека, которого увидел в Египте. Подписчики Reddit впечатлились и начали собственное расследование. Те, кто за живого Джобса, вспомнили, что его отец был сирийцем, поэтому логично, что он решил скрываться в арабской стране. Человек на снимке босой, без обуви любил ходить и Стив Джобс. Противники "воскрешения" говорят, что глава Apple не может быть без фирменной черной водолазки. Некоторые шутят, что Стив Джобс должен носить Apple Watch, а не обычные часы. Снимок сделан в профиль, поэтому точно установить, действительно ли Стив Джобс в Египте невозможно. От Тима Кука (преемника Стива Джобса) комментариев не поступало. А супругу Джобса никто и не спрашивал.
Стив Джобс жив и скрывается в Египте?
Люди , Видео , Тим Кук , Стив Джобс , Apple
Читайте также