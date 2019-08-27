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Композиторы, которые умерли после того, как написали свою 9-ю симфонию 

express-novosti.ru 54 минуты назад
Корреспондент информационного агентства "Экспресс-Новости" расскажет вам о композиторах, которые умерли после того, как написали свою 9-ю симфонию.

Людвиг ван Бетховен

Виновником этой роковой истории считают Бетховена. Он первый из композиторов, остановившийся на девяти симфониях. Десятую он так и не успел написать.

Франц Шуберт

Шуберт сочинял очень быстро и очень много. Свою Девятую симфонию он написал в 31 год и в этом же году умер.

Антон Брукнер

Когда Антон Брукнер писал свою Девятую симфонию в ре миноре (это тональность последней симфонии Бетховена), им владели смутные предчувствия. И они его не обманули. Через несколько месяцев он умер.

Антонин Дворжак

Последняя симфония Дворжака при его жизни была издана под №5 (его первые симфонии не были опубликованы), но на самом деле она была Девятой. Она стала последней в жизни Дворжака, но вряд ли роковой: после успеха своей Девятой он прожил еще 9 лет.

Густав Малер

Малер был суеверен и свою девятую по счету симфонию не стал нумеровать. Он назвал ее "Песнь о земле". Но следующая симфония неизбежно стала девятой. И последней в его жизни. Десятую симфонию он уже не успел дописать.

Илья Глазунов

Глазунов начал свою Девятую симфонию, но оставил ее, написав только первую часть. Неизвестно, каковы были его мотивы, возможно суеверная предосторожность. Но в последующие 29 лет своей жизни он писал все, что угодно, кроме симфоний.

Ральф Воан-Уильямс

Ральф Воан-Уильямс (английский классик) свою Девятую симфонию закончил в год своей смерти.

Альфред Шнитке

Альфред Шнитке, похоже, сознательно хотел завершить свою жизнь Девятой симфонией. Он писал ее в состоянии тяжелого инсульта, почти обездвиженный и лишенный речи.
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Люди , Илья Глазунов , Людвиг Бетховен , Антон Брукнер , Франц Шуберт , Густав Малер
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