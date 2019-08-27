Как Петр I поступил со своими любовницами

Петр I был персоной страстной, а потому список дам его сердца весьма обширен. Но среди вереницы имен были и такие, которые оставили особый след в судьбе императора.

Евдокия Лопухина

Историки предполагают, что первой женщиной Петра I была его законная супруга Евдокия Лопухина. Будущий император женился на ней с подачи матери в 1689 году в возрасте 17 лет.

Воспитанная в обычаях Домостроя, Евдокия не поддерживала прозападного образа мыслей мужа и через 3 года совместной жизни окончательно разочаровала его, несмотря на то, что за это время успела подарить ему трех сыновей.

Упрямая и плохо образованная Лопухина раздражала Петра I, вскоре после женитьбы влюбившегося в Анну Монс. Покуда была жива маменька, он старательно скрывал эту связь, а после ее кончины в 1694 году решил сам распоряжаться своей судьбой, заставив нелюбимую жену постричься в монахини Суздальско-Покровского монастыря. Но надо отметить, что инокиня Елена, как стала зваться Евдокия, несмотря на строгое воспитание, в монастыре проявила себя как эмансипированная дама, закрутив роман с офицером Глебовым. Эта любовная связь длилась семь лет, пока случайно не стала достоянием Петра I, который, к своему удивлению, узнал, что его венчанной жене в стенах обители были доступны все мирские радости. Оказалось, что все монастырское сообщество сочувствовало опальной царице, потворствовало ей, осуждало деятельность императора и содействовало заговору против него с целью воцарения царевича Алексея.

По приказу Петра I некоторые служители обители, Глебов и обвиненный в измене сын Алексей были приговорены к смерти, а Евдокия отправлена в Успенский монастырь, где провела еще 7 лет заточения. Вышла она оттуда незадолго до смерти, в короткий срок правления ее внука Петра II.

Анна Монс

Она была полной противоположностью Лопухиной, ее яркая внешность, энергичный нрав, европейская культура, живой ум и женственность моментально пленили деятельного Петра I, которого совсем не тревожило бурное прошлое немецкой красавицы. Имевшая славу куртизанки, черноокая Монс до встречи с императором значилась в любовницах его друга Лефорта, который и познакомил их.

Одаривая дочь винодела богатствами, Петр I в течение 10 лет жил с ненаглядной Анной, которую законная жена презрительно именовала «Монсихой», а москвичи — «Кукуйской царицей», поскольку в те времена Немецкая слобода называлась «Кукуй».

Чувство правителя к немке было настолько сильным, что к 1703 году он планировал сделать ее своей официальной супругой, но совершенно случайно выяснилось, что возлюбленная на протяжении нескольких лет изменяла ему с саксонцем Кенигсеком, которому даже умудрилась родить дочь.

Разгневанный шокирующим открытием Петр I приказал посадить Монс под домашний арест, длившийся два года. Вероятно, он поступил бы с ней жестче, если бы к тому времени в его сердце не поселилась новая любовь в образе будущей Екатерины I.

Екатерина I

Очередная зазноба императора, Екатерина Трубачева, попалась ему на глаза, имея за плечами огромный опыт легкомысленной жизни, в которой любовники менялись как перчатки. Уроженка Балтии, до переезда в Россию носившая имя Марта Скавронская , прежде чем стать императрицей, успела поработать прачкой, выйти замуж за шведа Рабе, оказаться в русском плену, околдовать графа Шереметева и побывать в спальне Меньшикова. Последний в качестве благодарности рекомендовал ее Петру I, который полюбил ее за ласку, жизнерадостность, отвагу и умение успокоить его приступы гнева, сопровождавшиеся острой головной болью. Екатерина разделяла с мужем тяготы армейской жизни, ездила с ним в военные походы, получала от него нежные письма и подарила ему 8 детей, лишь двое из которых дожили до 18 лет — Елизавета и Анна.

Осенью 1723 года прошла церемония коронации Екатерины I, а через год к Петру I попали документы, уличавшие супругу в длительной любовной связи с ее камергером Монсом — родным братом Анны Монс. Разъяренный император обрушил весь свой гнев на Монса — дабы не очернить собственного имени, он обвинил любовника в казнокрадстве и приговорил к смертной казни.

По приказу Петра I его жена, отрицавшая факт измены, должна была присутствовать при расправе. Она явилась, но ни один мускул на ее лице не выдал волнения. Самоконтроль и выдержку Екатерина I проявила и вечером, когда обнаружила в своих покоях банку с заспиртованной головой Монса. Петр I простил супругу только на смертном одре.

Евдокия Ржевская

Связь императора с Евдокией Ржевской, которую за глаза называли «бой-бабой», началась в пору, когда девице едва исполнилось 15 лет. Не питая к ней серьезных чувств, Петр I через год выдал ее замуж за офицера Чернышева, удостоенного стремительного карьерного роста до звания генерала.

Однако наличие супруга никак не мешало встречам старых любовников, у которых, по некоторым сведениям, родилось 7 общих детей, хотя, учитывая вольный образ жизни Евдокии, Петру I может и не принадлежать авторство над ее детьми.

Мария Гамильтон

Еще одна мимолетная, но запоминающаяся история связала императора с фрейлиной Гамильтон. Быстро надоев Петру I, она нашла утешение в объятиях предка графа Орлова, которому дарила похищаемые из покоев Екатерины I драгоценности.

Когда началось расследование по пропажам, первым в поле зрения попал Орлов, который тут же сдал свою любовницу, рассказав о ее многочисленных абортах и одном детоубийстве. Акцентируя внимание на том, что Гамильтон лишила его армию потенциальных воинов, Петр I приговорил ее к заключению, которое позже заменил на смертную казнь. После исполнения приговора он якобы поднял голову Марии, поцеловал ее губы и прочитал присутствовавшим зевакам лекцию по анатомии.

Мария Кантемир

Хрупкая молдаванка Мария Кантемир появилась в жизни Петра I после смерти его сына Петра Петровича. Миловидная и образованная южанка сумела утешить правителя, который без стеснения появлялся в обществе под ручку с ней и законной супругой. Такой расклад очень не нравился Екатерине.

Потеряв единственного сына, она боялась, что Кантемир подарит императору отпрыска, который станет престолонаследником. Для того, чтобы не допустить этого, она следовала за любовниками по пятам, а когда в Астрахани Кантемир разрешилась от бремени, она подослала людей, чтобы задушить мальчика. Узнавший о неудачных родах Петр I сразу охладел к Марии и вернулся в лоно семьи.

Елизавета Сенявская

Особое место в списке дам сердца императора занимала обладательница острого ума — Елизавета Сенявская. Жена польского гетмана очаровала Петра I своей непохожестью на остальных дам, она давала ему мудрые советы, услаждала слух интересными мыслями и во всем имела собственную точку зрения. Сенявская была верной подругой императора.