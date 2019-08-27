«Он был гомосексуалистом, одержимым детьми»

Изучение жизни Луиса Френсиса Альберта Виктора Николаса Маунтбеттена, более известного как лорд Маунтбеттен (Lord Mountbatten), предполагает подробное рассмотрение важнейших исторических событий XX века. Этот британец немецкого происхождения был выдающимся военным и государственным деятелем, принимал участие в Первой мировой войне, стал героем Второй мировой войны (его стратегия имела огромное значение при высадке в Нормандии) и был губернатором острова Уайт. Он сам пострадал от кампании террора «Временной ИРА» (Provisional IRA), которая началась в 70-е годы. И, действительно, лорд Маунтбеттен погиб в результате нападения двух членов этой организации 27 августа 1979 года.

Его военную и политическую значимость можно сравнить только лишь с известной родословной. Недаром он был дядей герцога Эдинбургского Филиппа. Большой послужной список не менее знаменательного героя. Однако не исключено, что сорокалетие со дня его смерти будет омрачено последними разоблачениями ФБР . Как сообщают британские таблоиды «Сан» и «Таймс» бюро опубликовало несколько отчетов, которые подтверждают, что герой войны был «гомосексуалистом», испытывающим «извращенное влечение к юношам».

Если не брать в расчет недавние расследования, то авторы такого масштаба, как Хесус Эрнандес (Jesús Hernández), один из испанских историков, которые наиболее скрупулезно изучают Вторую мировую войну, создатель около 20 книг, таких как «Чудовищные зверства Второй мировой войны» («Grandes Atrocidades de la Segunda Guerra Mundial»), не оспаривают его важную роль во время войны. Как раз наоборот. По словам Хесуса Эрнандеса, лорд Маунтбеттен был одной из значимых фигур войны, который, кроме всего прочего, содействовал осуществлению таких проектов, как ледяные авианосцы Уинстона Черчилля и не менее важных британских коммандос.

Документы и очевидцы

Документы, которые в течение трех десятилетий, в том числе и в годы Второй мировой войны, тайно собирало американское бюро, были переданы исследователю Эндрю Лоуни (Andrew Lownie) и будут опубликованы в его новой книге «Маунтбеттены. Их жизнь и любовь» (The Mountbattens. Their Lives & Loves). Однако, чтобы подогреть интерес, уже напечатаны самые провокационные отрывки. «Лорд Луис Маунтбеттен известен как гомосексуалист, испытывающий извращенное влечение к юношам. По мнению леди Дисиз, именно это не позволяет ему руководить какими-либо военными операциями», — говорится в одном из них.

Кроме того, в книгу Лоуни входит интервью с Роном Перксом (Ron Perks), личным шофером лорда на Мальте в 40-е годы. Вместо того чтобы опровергать подобные утверждения, он признает, что одним из любимых мест героя Второй мировой войны был Красный дом в Рабате, «роскошный бордель для гомосексуалистов, куда часто наведывались офицеры военно-морского флота». Не только Рон поделился таким рассказом. Книга содержит также признания человека, который утверждает, что был любовником лорда Маунтбеттена в 70-е годы.

Дети и военная форма

Все эти очевидцы утверждают то, что до сих пор считалось лишь предположением: лорд Маунтбеттен тайно имел гомосексуальные отношения в то время, когда они были незаконны.

Однако не только они придерживаются этого мнения. В рассекреченных материалах, а также в новой книге Лоуни, можно ознакомиться с неоднозначным допросом Элизабет де ла Поэр Бересфорд, баронессы Дисиз и подруги королевы-матери, который ФБР провело в феврале 1944 года в самый разгар Второй мировой войны. В Нью-Йорке во время беседы с одним из высокопоставленных сотрудников ФБР она заявила, что «лорд Маунтбеттен и его жена считаются людьми низкого морального духа».

В довершение всего, в отчете ФБР также говорится, что баронесса Дисиз подчеркивала, что при дворе лорд Маунтбеттен известен как «гомосексуалист, одержимый маленькими детьми». «По мнению леди Дисиз, этот человек не мог руководить какими-либо военными операциями именно по этой причине», — сообщается в отчете. В этой связи ФБР отмечало, что леди Маунтбеттен (Lady Mountbatten) также была человеком «странного поведения». Ответственный за проведение этого допроса Эдвард Конрой писал, что у баронессы не было никаких намерений причинить вред семейной паре и что ее показания не были обусловлены ненавистью.

Вновь подтверждается широко распространенная идея того, что они не были верными супругами. Сам лорд Маунтбеттен признавал: «Мы с Эдвиной провели супружескую жизнь в кроватях других людей».

Такой же лейтмотив и у высказываний Энтони Дейли, который известен как гомосексуалист, занимавшийся проституцией в 70-е годы. Он утверждает, что имел сексуальные отношения с лордом Маунтбеттеном, и открыто заявляет о том, что военный и аристократ действительно испытывал влечение к юношам в военной форме и берцах и детям в школьной форме. В этой связи это подтверждает его прозвище «Маунтботтом» (Mountbottom), игра слов на основе сочетания фамилии и понятия, которое используется для описания любовника, занимающего в гомосексуальных отношениях пассивную позицию. В книге разоблачений бесчисленное множество. Среди них выделяется ряд документов, которые фиксируют предполагаемые гомосексуальные отношения на тот момент тринадцатилетнего лорда Маунтбеттена со своим учителем.

Живая легенда

Лорд Маунтбеттен родился 25 июня 1900 года в Виндзоре в семье, связанной родственными узами с немецкой и британской королевскими династиями. Аристократ поступил на службу в Королевский военно-морской флот в возрасте всего лишь 13 лет. Вскоре во время Первой мировой войны он служил на двух британских кораблях. Полученный опыт в морских сражениях позволил ему спустя годы стать одним из ближайших советников Уинстона Черчилля.

Однако по-настоящему он проявил себя в качестве военного и государственного деятеля именно в период Второй мировой войны. Он начал свой путь как командир военного судна и вскоре дослужился до высшей должности благодаря своему мужеству. В качестве примера можно привести действия лорда во время крушения корабля «Келли» (HMS Kelly) под его командованием в битве за Крит. Как настоящий капитан он отказался покинуть корабль и пошел ко дну вместе со своим судном. Согласно хроникам, лорд Маунтбеттен с выжившими моряками провел несколько часов в воде, пока их не спасли. Всё это время он не переставал петь, чтобы поддержать дух бойцов.

Благодаря помощи близкого друга Уинстона Черчилля, начиная с 1941 года, лорд Маунтбеттен занимал высшие посты. Например, он руководил общими и совместными операциями, а также стал адмиралом флота. Занимая подобные посты, лорд стал сторонником неумолимых британских коммандос, специальных подразделений для проведения рейдов и диверсий в тылу врага. Однако и в его служебной карьере была черная страница — катастрофа в районе Дьеппа.

Под его командованием попытка захватить этот французский порт в 1942 году превратилась в кровавую бойню. Погибли или были взяты в плен более четырех тысяч солдат в основном из Канады. Сам Адольф Гитлер высмеял атаку и поблагодарил Черчилля за то, что тот направил солдат в наиболее защищенное место.

Тем не менее премьер-министр не придал этому особое значение и наделил лорда Маунтбеттена высокими полномочиями при подготовке ко дню «Д», во время которой он оказал важное техническое содействие. Среди его предложений можно выделить проект газопровода для транспортировки топлива во Францию, некоторые нововведения для десантно-высадочных средств и строительство искусственного порта у Арроманша для разгрузки кораблей союзников.

Незадолго до этого, в 1943 году, лорд Маунтбеттен стал главнокомандующим союзными войсками в Юго-Восточной Азии. На этом посту ему пришлось столкнуться с захватом японскими войсками Манилы, однако, в конце концов, он возглавил британское наступление в Бирме и через два года принял капитуляцию Японии. Кроме того, лорд Маунтбеттен прославился своей эксцентричностью. Вместе с Черчиллем он был одним из главных сторонников создания авианосцев, изготовленных из материала на основе песка и льда. Единственной целью этой идеи было сохранение металла для производства самолетов и оружия. Кроме того, лорд Маунтбеттен впервые использовал странный розовый цвет для камуфляжа, благодаря которому, как считалось, в ходе боевых действий было невозможно заметить корабли издалека.

В 70-е годы во время отпуска в результате террористического акта оборвалась жизнь лорда Маунтбеттена.