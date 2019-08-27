Как сложилась судьба «советской золушки» Романовской

Мила Романовская стала одной из немногих манекенщиц СССР, которым удалось покинуть союз и обосноваться за границей. Именно поэтому ее прозвали "советской золушкой".

В модельный бизнес Романовская попала случайно. Когда она училась в институте, ее подруга заболела и не смогла участвовать в показе ленинградского Дома моделей, поэтому она попросила ее подменить. Романовская поразила всех на подиуме. Критики говорили, что она вышла так, как будто работала манекенщицей всю жизнь. Спустя два месяца она отправилась на показ в Финляндию.

После родов модель смогла вернуться в профессию, где ее ждал оглушительный успех. В 1967 году ее отобрали на международный показ мод, где она выходила в платье "Россия". После конкурса во всех западных изданиях ее стали называть "снегурочкой" и "березкой", а зарубежные компании звали ее к себе на постоянную работу. Из-за повышенного внимания к персоне Романовской, ее первый муж ушел от нее.

Модель познакомилась с художником Юрием Куперманом и вышла за него замуж. Они стали одной из первых пар, кому разрешили покинуть СССР. Сначала они отправились в Австрию, а потом в Израиль. Карьера модели продолжала развиваться, а вот у мужа дела не сложились, и он убедил жену переехать еще раз.

Супруги обосновались в Лондоне, где Романовская продолжила карьеру, и успех пришел к ее мужу. Однако ему пришлось переехать, и они развелись. Вскоре судьба свела ее с британским бизнесменом Дугласом Эдвардсом, с которым они живут вместе до сих пор.