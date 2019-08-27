Оперный певец Сергей Лемешев доводил поклонниц до состояния, требующего медицинского внимания

Прошло много времени с тех пор, как не стало оперного певца Советского Союза Сергея Лемешева . Журналисты ИА «Экспресс-Новости» рассказывают, какое влияние оказывал певец на своих поклонниц. Стоит начать с того, что у него их было очень много. Они имели свою неформальную группу «лемешистки». За свою жизнь Сергей был женат несколько раз. Помимо этого на его счету имелось много романов. Однажды психолог сказал Сергею, что то влияние, которое оказывает он на девушек, требует медицинского внимания.

Лемешев родился в начале прошлого века в обычной семье. Он обучался в музыкальной школе. Директор школы сразу заметил, что у ребенка очень хорошие музыкальные способности. Он организовал обучение способного ученика певческому мастерству. После окончания школы Сергей поступил в консерваторию. Именно там началась его полноценная творческая карьера. Ему лучше всех удавалось исполнить Ленского. За всю творческую карьеру Лемешев смог сыграть в « Евгении Онегине » более 500 раз.

Помимо этого он был певцом в Большом театре. Лемешев исполнял различные оперы, русские песни, а также романсы, которые любили в Советском Союзе. Это принесло певцу ошеломляющий успех у женщин. Они стали караулить его у дома, где он проживал, на работе, в магазине. А когда певец выходил на улицу, девушки сопровождали его в любом направлении. Иногда поклонницы брали с собой патефон, из которого звучали песни Лемешева. Девушки влюблялись в Сергея в любом месте.

Многие поклонницы бросали семьи и занимались преследованием певца. Некоторые мужчины вынуждены были дружить с певцом из-за своих любвеобильных жен. Когда Сергей находился в театре, и вместо него на сцене пел другой человек, поклонницы срывали спектакль. Они издавали звуки, орали, кричали, свистели. Дело дошло до того, что в супругу Лемешева в одно время кинули несколько мешков с медными деньгами. Она чуть не погибла от этого удара.

Первой супругой Сергея была дочь директора музыкальной школы. Брак распался через несколько лет. Второй супругой стала дочь директора консерватории. Но и эта семья быстро распалась. С последней супругой певец прожил четверть века. Его жена отмечала, что жить с Лемешевым в окружении большого количества поклонниц было весьма сложно.