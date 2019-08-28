Сколько раз мог погибнуть генерал Лебедь

Александр Лебедь — одна из наиболее колоритных фигур российской политики 90-х. Каждый совершенный им поступок или брошенная фраза вызывали немалый общественный резонанс. Память о легендарном генерале жива и сегодня.

«Синдром спасения»

Характер у генерала Лебедя был сложный. Его нарочитое самоуправство и бесцеремонность зачастую вызывали недоумение. Он был непредсказуем. С одной стороны, мог действовать предельно решительно и жестко, как при разрешении гражданского конфликта в Приднестровье, с другой — пойти на попятную, как при подписании Хасавюртовских соглашений. На посту Красноярского губернатора он мог объявить войну олигархам, впервые в истории России усадив одного из них за решетку, но на президентских выборах 1996 года стать марионеткой в руках штаба Ельцина.

Эксперты полагают, что разгадку такого поведения Лебедя нужно искать в его детстве, в эпизоде расстрела демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. 12-летний Саша тогда оказался свидетелем резонансных событий: вместе с десятками сверстников забравшись на дерево, он наблюдал за ходом противостояния рабочих и солдат. В тот трагический день от автоматной очереди погибло двое находившихся рядом с ним товарищей, сам будущий генерал только чудом избежал смерти.

Это событие оставило неизгладимый след в психике подростка, вызвав, по мнению психологов, «синдром спасения». Теперь все возникающие перед ним проблемы генерал будет решать так, чтобы избавиться от источника опасности, не важно, силовой ли это путь или мирные договоренности — «чтобы не было никого, кто бы мог отдать приказ убить меня», — любил говорить Лебедь.

Рожденный в рубашке

Во время войны в Афганистане Лебедю не раз приходилось переживать страшные моменты, о чем он написал в своих мемуарах. Один из них произошел недалеко от Баграма в селении под смешным названием Махмудраки. Любая колонна, будь то афганские или советские войска, проходившая через него, попадала под шквальный огонь обосновавшихся там душманов.

Интересно, что воинское мастерство местного ополчения Лебедь оценивал весьма высоко: «Долбили, прямо скажем, не без искусства». Пока бойцы подразделения Лебедя бодрствовали, душманы отдыхали, а с рассветом незаметно подкрались и «практически одновременно дали залп по колонне не менее чем из десяти гранатометов, сопроводив его густым ружейно-пулеметным огнем».

Интернационалисты ответили залпом из пушек. Началась бойня, которая продолжалась минут пять. Александр Лебедь чудом уцелел в этой вакханалии огня и взрывов, несколько пулеметных очередей «прошили» командирскую машину, но не задели его. Впрочем, очень скоро Лебедь получил свое первое ранение в ногу. Рана долго не заживала, и будущий герой Приднестровья уже в 1982 году был демобилизован на родину.

По другому сценарию

Во время ГКЧП в августе 1991 года 137-й парашютно-десантный полк 106-й воздушно-десантной дивизии под командованием генерал-майора Александра Лебедя был направлен путчистами на захват здания Верховного Совета, где обосновалось правительство РСФСР. Однако уже на следующий день генерал со своими подчиненными примкнул к защитникам Белого дома, за что получил от Ельцина благодарность.

Позднее на заседании парламентской комиссии, занимавшейся расследованием путча, Лебедю задали вопрос: «Взяли бы вы, товарищ генерал, Белый дом?», на что тот уверенно заявил: «Взял бы!». «Но у нас были защитники!», — возразили ему члены комиссии. С позиции бывалого вояки генерал стал разъяснять, как бы это происходило.

С двух направлений в здание запускается 2-3 десятка противотанковых управляемых ракет без ущерба для окружающих. А дальше пластик, синтетика, дерево, полироль — все, чем изобилует Белый дом, начинают медленно дымить — обитатели здания в панике его покидают, попадая в руки вверенных Лебедю войск. Специалисты часто задавались вопросом, а что было бы со страной, захвати тогда Лебедь Белый дом и членов российского правительства

Словарь Лебедя

Во время предвыборной кампании 1996 года в качестве спичрайтера в штабе Лебедя работал Леонид Радзиховский . Пусть известный журналист и готовил все речи для кандидата на пост президента, он отмечал, что «Лебедь проявил себя как человек в интеллектуальном отношении совершенно самостоятельный». Тексты, по словам Радзиховского, Лебедь правил безжалостно, однако и в измененном виде они имели вполне презентабельный вид.

Журналист обращал внимание и на «вкус к русскому слову» у своего подопечного. Известно, что Александр Иванович за словами в карман не лез. Многие из его резких, но метких высказываний разбирались на цитаты: «Упал — отжался», «Генерал — демократ — это тоже самое, что еврей-оленевод», «В России не две беды, а одна — дураки, которым дали дорогу», «Коней на переправе не меняют, а ослов можно и нужно менять».

В отношении афоризмов Лебедь намного обогнал известного острослова Черномырдина, о чем может свидетельствовать изданный в Красноярске «Словарь выразительных средств языка политика», где запечатлены 185 наиболее ярких цитат генерала. Лебедь также автор двух книг, переведенных на несколько иностранных зыков.

«Миротворец»

Одна из самых заметных страниц в биографии Александра Лебедя — улаживание ситуации в Приднестровье. На берега Днестра он прибыл в самый разгар военных действий — 23 июня 1992 года и буквально за месяц сумел погасить грозивший перейти в вялотекущую войну конфликт.

Хоть Лебедь и был наделен расширенными полномочиями, министр обороны Грачев все пытался заставить строптивого генерала действовать в согласии с молдавской стороной. «При всём уважении к Вам, со Снегуром, запятнавшим свои руки и совесть кровью собственного народа, в переговоры вступать не буду. Я генерал Российской Армии и её предавать не намерен», — парировал Лебедь Грачеву.

Генерал прекрасно понимал, что только силой можно заставить противника утихомириться. Показательным был удар 14-й армии по позициям молдавских правительственных войск в ночь со 2 на 3 июля, который стал самым мощным за все время войны. Очевидцы утверждают, что убитых и раненых увозили машины скорой помощи, собранные со всей Молдовы. После этого официальный Кишинев больше не надеялся покорить «сепаратистов» Приднестровья силой.

«Черный ящик» рассказал не все

Александр Лебедь погиб 28 апреля 2002 года в авиакатастрофе, когда вместе с сотрудниками администрации Красноярского края направлялся на презентацию новой горнолыжной трассы на Буйбинском перевале. На основании выводов комиссии, расследовавшей обстоятельства катастрофы, вертолет с губернатором попал в зону сильного тумана, напоролся на ЛЭП, после чего потерял управление и рухнул на землю.

Существует много спекуляций на эту тему. В частности, утверждалось, что именно Лебедь дал приказ лететь дальше, невзирая на плохие метеоусловия, что якобы подтверждает его голос, сохранившийся на записи «черного ящика». Однако издание «Совершенно секретно», получившее доступ к данным расшифровки, заявило, что на записи слышны лишь голоса экипажа и скрежет наматывавшихся на винт проводов.

Члены комиссии пришли к выводу, что у Лебедя был шанс выжить, если бы машина стала заваливаться не на правый бок, где находился генерал, а на левый — «его буквально раздавил полуторатонный ротор винта». Оставшийся в живых пилот вертолета Тахир Ахмеров все же отмечает одну странность: высота опоры ЛЭП 37 метров, а вертолет, судя по показаниям приборов, начал падать с высоты 45 метров. Почему? Ответа на этот вопрос пока нет.