Как жил «человек-лев» Стефан Бибровский

Стефан Бибровский родился в 1891 году на территории современной Польши. Он страдал от известной болезни гипертрихоза, при которой тело и лицо покрываются длинной шерстью.

Когда мальчик только появился на свет, у него уже были волосы по всему телу. Тогда их длина составляла только два сантиметра. Мать Стефана посчитала такую болезнь трагедией и обвинила во всем отца ребенка, который якобы слишком много проводил времени со львами.

Гипертрихоз было невозможно излечить, поэтому по мере взросления волос становилось все больше, и они были длиннее. Мать и отец мальчика не смогли смириться с заболеванием своего сына, поэтому отдали его цирковому предпринимателю по фамилии Сельдмейер.

Для выступлений ему дали псевдоним Лионель. Сначала он путешествовал с труппой по Европе, а затем добрался до США. Там он начал выступать в цирке Барнума. К этому времени все его тело было покрыто волосами длиной до 10 сантиметров, а на лице они могли достигать 20 сантиметров. Они росли везде, кроме ладоней и подошв.

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В своих выступлениях Бибровский показывал гимнастические трюки. Его часто представляли как "связующее звено между обезьяной и человеком". Растительность объясняли тем, что во время беременности его матери, его отца разорвали тигры, из-за чего у женщины случился сильный стресс. Стефан много читал и знал несколько языков, что еще сильнее поражало публику. Иногда он демонстрировал интеллектуальные способности, которые противопоставлялись его внешности.

В 1920 году он перестал гастролировать с цирком и поселился в Нью-Йорке. Там он стал местной достопримечательностью. Через восемь лет он покинул сцену и переехал в Германию, где погиб от сердечного приступа в 1932 году.