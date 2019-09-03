Политики тоже могут ошибаться в точности своих высказываний, но некоторые оговорки стали буквально крылатыми фразами. Вспоминаем некоторые из самых эпичных.
Владимир Кличко — мастер завернуть фразу так, что понять смысл ее могут "не только лишь все":
"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать".
Это знаменитое высказывание моментально стало хитом в Сети и превратилось в популярный мем.
А вот Наталье Соколовой высказывание о стоимости продуктов стоило поста министра труда, занятости и миграции Саратовской области:
"Кефир и макарошки всегда стоят очень дешево".
Соколова оказалась в центре громкого скандала после обсуждении вопроса о повышении суммы прожиточного минимума. Наталья заявила, что 3500 рублей в месяц вполне хватает для того, чтобы купить себе поесть. Правда, сама она от такого эксперимента отказалась, сославшись на свой статус министра.
Белорусский лидер Александр Лукашенко, решив приободрить народ, сказал замечательную фразу, которую вспоминают до сих пор:
"Я обещаю, что к Новому году у каждого белоруса на столе будут нормальные человеческие яйца"
Получилось не только приободрить, но и смутить.
Ангела Меркель тоже иногда заговаривается. Во время одного из своих выступлений в Бундестаге федеральный канцлер Германии заявила:
"Антисемитизм является нашим правительственным и гражданским долгом".
Конечно, сказать она хотела диаметрально противоположное, но скандал получился знатным.
А Тереза Мэй случайно призвала британцев бороться с туризмом:
"Великобритания хочет возглавлять усилия мирового сообщества в предотвращении туризма и в борьбе с рабством, стать "самым сильным и безопасным" государством в Европе".
В Сети на этот ляп бурно отреагировали и саркастично отвечали, что, британцы "этим туристам сдаваться не собираются". Подразумевая, безусловно, террористов.