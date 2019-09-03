Эпичные ляпы политиков, которые невозможно забыть

Политики тоже могут ошибаться в точности своих высказываний, но некоторые оговорки стали буквально крылатыми фразами. Вспоминаем некоторые из самых эпичных.

Владимир Кличко — мастер завернуть фразу так, что понять смысл ее могут "не только лишь все":

"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать".

Это знаменитое высказывание моментально стало хитом в Сети и превратилось в популярный мем.

А вот Наталье Соколовой высказывание о стоимости продуктов стоило поста министра труда, занятости и миграции Саратовской области:

"Кефир и макарошки всегда стоят очень дешево".

Соколова оказалась в центре громкого скандала после обсуждении вопроса о повышении суммы прожиточного минимума. Наталья заявила, что 3500 рублей в месяц вполне хватает для того, чтобы купить себе поесть. Правда, сама она от такого эксперимента отказалась, сославшись на свой статус министра.

Белорусский лидер Александр Лукашенко , решив приободрить народ, сказал замечательную фразу, которую вспоминают до сих пор:

"Я обещаю, что к Новому году у каждого белоруса на столе будут нормальные человеческие яйца"

Получилось не только приободрить, но и смутить.

Ангела Меркель тоже иногда заговаривается. Во время одного из своих выступлений в Бундестаге федеральный канцлер Германии заявила:

"Антисемитизм является нашим правительственным и гражданским долгом".

Конечно, сказать она хотела диаметрально противоположное, но скандал получился знатным.

Тереза Мэй случайно призвала британцев бороться с туризмом:

"Великобритания хочет возглавлять усилия мирового сообщества в предотвращении туризма и в борьбе с рабством, стать "самым сильным и безопасным" государством в Европе".

В Сети на этот ляп бурно отреагировали и саркастично отвечали, что, британцы "этим туристам сдаваться не собираются". Подразумевая, безусловно, террористов.