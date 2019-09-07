Как живет невеста «битцевского маньяка»

Александр Пичушкин , более известный как "битцевский маньяк" совершал преступления с 2001 по 2006 год. В 2007 году его приговорили к колонии строго режима пожизненно, но на воле у него осталась невеста, которая на всю страну призналась ему в любви.

Наталья обратила внимание на Пичушкина уже после его заключения. По словам девушки, она стала буквально одержима мужчиной. До этого она пережила измены мужа, алкогольную зависимость и побои. В письмах "битцевский маньяк" признавался в любви и описывал свои преступления.

Свадьба должна была состояться в колонии. Девушка подготовила платье и все необходимые документы, но в последний момент все отменили. Последнее интервью она давала в 2016 году, а потом удалилась изо всех социальных сетей и закрылась от прессы.

Наталья Пичушкина/vk.com

Девушка обвинила сотрудников колонии в том, что они не передают ее письма Пичушкину. Дело в том, что, когда в СМИ написали о предстоящем торжестве, в адрес руководства тюрьмы посыпались гневные звонки от родственников, поэтому общение влюбленных приостановили.

Наталья Пичушкина/vk.com

Наталья рассказала, что с детства была увлечена подобными мужчинами. По ее словам, когда ее сверстницы играли в куклы, она знала наизусть биографию Чикатило. После заключения "битцевского маньяка" она решила написать ему. Они переписывались два года прежде, чем Наталья призналась в своих чувствах. Она сделала это громко и на всю страну, а, когда вернулась домой, на нее посыпались угрозы со всей России.

Наталья также рассказала, что хочет родить ребенка. Однако она понимает, что с Пичушкиным у нее не получится встретиться физически. Именно поэтому она ищет донора. По ее словам, возлюбленный знает о таких желаниях и понимает ее.