«Это просто болтливый монах»: почему Муссолини не любил Гитлера

Советский Союз окрестил всех ультраправых, приходивших к власти в Европе в 1920-30-е годы, фашистами, по аналогии с Италией, где их приход к власти произошёл впервые — в 1922 году.

Фашистами в СССР назвали и германских национал-социалистов. Это определение стало расхожим, например, в таком устойчивом в годы Великой Отечественной войны словосочетании, как «немецко-фашистские войска», да и просто «немецкие фашисты».

Это объяснялось тем, что слово «фашизм» в советской пропаганде ещё в 1920-е годы стало синонимом самого большого политического зла. Коммунисты не акцентировали внимание на доктринальных и практических различиях разных национальных вариантов европейских ультраправых. Между тем сами нацисты никогда не считали себя чем-то идейно близким к фашистам, как и наоборот.

Немцы в советском плену очень удивлялись и оскорблялись тем, что их тут называли фашистами: «Это макаронники — фашисты! Мы — национал-социалисты».

Ревнивое отношение к точным обозначениям своей идейной приверженности было вызвано долгой неприязнью между Гитлером и Муссолини до Второй мировой войны. Был период, когда нацистская Германия даже считалась в фашистской Италии врагом №1.

Муссолини о Гитлере

Манеры Гитлера и его партайгеноссен вызывали презрение у Муссолини ещё в то время, когда они шли к власти. Дуче считал немецкий нацизм варварской пародией на фашизм. Особенно был недоволен дуче тем, что нацисты скопировали его «римское» партийное приветствие.

Сохранилось немало свидетельств уничижительных высказываний Муссолини о Гитлере и о нацизме, сделанных в первой половине 1930-х гг. Особенно высокого накала ненависть дуче к фюреру достигла в 1934 году, когда нацисты и фашисты спорили за влияние в Австрии (и временно восторжествовал вождь Италии).

Муссолини тогда мобилизовал итальянскую армию, готовясь двинуть её для защиты независимости Австрии от покушений со стороны Германии.