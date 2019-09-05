Настоящая история Чапаева и Анки-пулеметчицы

5 сентября 1919 года, ровно сто лет назад, в возрасте 32-х лет погиб знаменитый красный командир Василий Иванович Чапаев

Родился он в семье крестьянина-плотника в Чебоксарском уезде в 1887 году, рано женился вопреки воле родителей на дочке местного священника, от которой имел двух сыновей и дочь. На Первой мировой войне, куда был призван, получил три Георгиевских креста и Георгиевскую медаль, дослужился до фельдфебеля (примерно соответствует чину прапорщика или старшины в советских войсках), был тяжело ранен.

Абсолютно благонадежный с точки зрения царских властей вояка, его активно продвигали по службе — мешало ему в карьере только отсутствие даже начального образования.

В 1917 году распропагандированный Чапаев стал членом партии большевиков и организатором полков РККА в Николаевском уезде. С этого момента он — убежденный сторонник идей коммунизма. Он воевал с уральскими казаками, местными крестьянами и чешскими легионерами, выступившими против новой власти. Под его руководством 25-я стрелковая дивизия отбила у "белых" Уфу в 1919 году.

Чапаев не плыл через реку Урал, как это было показано в советском фильме 1934 года.

Он был тяжело ранен в живот в городке под названием Лбищенск недалеко от Уральска в результате внезапного нападения на его штаб отряда белых казаков в составе 1200 человек. По свидетельству одних очевидцев, Чапаева пытались переправить через реку на плоту, но он умер в пути от кровопотери и его закопали там же на берегу. По другим свидетельствам, он был убит еще в городе. Семья Чапаева придерживалась первой версии — ведь его тело не нашли среди погибших.

Легенда о Чапаеве появилась в начале 1930-х годов, когда "сверху" начали насаждать культ мертвых героев Гражданской войны. Сталин лично контролировал написание сценария к фильму "Чапаев" в 1934 году и посоветовал ввести туда романтическую линию с ординарцем Чапаева Петькой и Анкой-пулеметчицей. Петр в штабе Чапаева действительно был — Петр Исаев , до революции служивший в чине старшего унтер-офицера музыкантской команды императорской армии, командир батальона связи в дивизии Чапаева.

Что касается Анки-пулеметчицы, то такой женщины никогда не было. Анной звали жену "политрука" Фурмана (Фурманова), который был приставлен к Чапаеву партией, но эта женщина никогда не стреляла из пулемета и не участвовала в боях. Чапаев ухаживал за ней, Фурманов ревновал и добился своего перевода в другую дивизию. Это спасло ему жизнь: новый политрук, присланный на замену, погиб вместе с Чапаевым буквально через месяц.

В. И. Чапаев (с перевязанной головой) в окружении своих бойцов.