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Развенчан миф о «понаехавших» в Москву провинциалах 

Рамблер 1 час назад
Развенчан миф о «понаехавших» провинциалах
Фото: depositphotos.com
Согласно данным "БЕСТ-Новострой" большую часть квартир в новостройках столицы приобретают москвичи и жители Подмосковья.
Как выяснилось, в 2019 году 75% сделок при покупке строящегося жилья в городе заключали москвичи. Еще 15% — покупатели из Московской области. Лишь 10% сделок заключат россияне, зарегестрированные за пределами столицы и Подмосковья.
Помимо прочего эксперты отмечают, что среди покупателей первичной недвижимости растет процент тех, у кого уже имеется собственное жилье. Кроме того, большинство граждан используют для покупки квартиры ипотеку.
Люди
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