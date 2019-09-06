Развенчан миф о «понаехавших» провинциалах

Развенчан миф о «понаехавших» в Москву провинциалах

Согласно данным "БЕСТ-Новострой" большую часть квартир в новостройках столицы приобретают москвичи и жители Подмосковья.

Как выяснилось, в 2019 году 75% сделок при покупке строящегося жилья в городе заключали москвичи. Еще 15% — покупатели из Московской области. Лишь 10% сделок заключат россияне, зарегестрированные за пределами столицы и Подмосковья.

Помимо прочего эксперты отмечают, что среди покупателей первичной недвижимости растет процент тех, у кого уже имеется собственное жилье. Кроме того, большинство граждан используют для покупки квартиры ипотеку.