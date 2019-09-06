Почему в России не выбирают короля преступного мира

Смотрите видео и узнайте, почему в России до сих пор не выбрали короля преступного мира. На днях троих криминальных авторитетов арестовали за занятие высшего положения в преступной иерархии. Это стало возможным после введения новой, так называемой «антиворовской» статье. До недавнего времени главным российским вором в законе был Олег Шишканов , но летом этого года его арестовали. Почему криминальный мир не спешит обзаводиться новым королем?