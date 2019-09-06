Подросток рассказал, как 13 дней выживал в тайге

15-летний юноша, заблудившийся в Приморье, рассказал, как 13 дней выживал в тайге.

Подросток питался грибами, разводил костры и ночевал под деревьями. Ему удалось пройти 20 километров по лесу и отыскать пасеку, но он так и не смог связаться с родными из-за отсутствия связи. Выйти из тайги к населенным пунктам у ребенка также не получилось, — все дороги были размыты ливнями.

23 августа юноша отправился в лес за грибами и пропал. К его поискам присоединились 300 человек — спасатели, волонтеры и военные. В конце концов подростка нашли на пасеке возле села Отрадное, там он пережидал непогоду.

Школьника тут же передали бригаде скорой помощи, которая доставила его в Михайловскую центральную районную больницу.