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Подросток рассказал, как 13 дней выживал в тайге 

Рамблер 4 часа назад
15-летний юноша, заблудившийся в Приморье, рассказал, как 13 дней выживал в тайге.
Подросток питался грибами, разводил костры и ночевал под деревьями. Ему удалось пройти 20 километров по лесу и отыскать пасеку, но он так и не смог связаться с родными из-за отсутствия связи. Выйти из тайги к населенным пунктам у ребенка также не получилось, — все дороги были размыты ливнями.
23 августа юноша отправился в лес за грибами и пропал. К его поискам присоединились 300 человек — спасатели, волонтеры и военные. В конце концов подростка нашли на пасеке возле села Отрадное, там он пережидал непогоду.
Школьника тут же передали бригаде скорой помощи, которая доставила его в Михайловскую центральную районную больницу.
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