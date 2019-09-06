Видео рассказывает о легендарной личности — Василии Ивановиче Чапаеве. Считается, что комдив погиб 5 сентября 1919 года, но до сих пор никто не может дать однозначный ответ, действительно ли он погиб. Чапаев уже целый век остаётся одним из любимейших героев народного фольклора, и во многом он обязан этим кинофильму «Чапаев», снятому братьями Васильевыми. Почему именно Чапаев приобрёл такую популярность и как всё-таки он погиб?
Как погиб Чапаев в реальности
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