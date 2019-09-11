Названы самые серьезные проблемы россиян

Аналитики и эксперты выявили проблемы, которые вызывают тревогу у большинства российских граждан. Специалисты обсудили ситуацию с порталом News.ru. Самыми главными проблемами, волнующими жителей нашей страны, стали рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, высокая инфляция и низкие зарплаты, пособия, стипендии и пенсии.

Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович отметил, что рост стоимости услуг ЖКХ волнует россиян в связи с возрастающей платежной нагрузкой в целом.

Инфляцию специалисты связали с ростом ставки НДС до 20% и ростом цент на топливо. На этом фоне рост доходов кажется незначительным, многие вынуждены обращаться к заемным средствам, а в результате растет объем платежей по кредитам.