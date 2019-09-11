Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы самые серьезные проблемы россиян 

Рамблер 2 часа назад
Аналитики и эксперты выявили проблемы, которые вызывают тревогу у большинства российских граждан. Специалисты обсудили ситуацию с порталом News.ru. Самыми главными проблемами, волнующими жителей нашей страны, стали рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, высокая инфляция и низкие зарплаты, пособия, стипендии и пенсии.
Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович отметил, что рост стоимости услуг ЖКХ волнует россиян в связи с возрастающей платежной нагрузкой в целом.
Инфляцию специалисты связали с ростом ставки НДС до 20% и ростом цент на топливо. На этом фоне рост доходов кажется незначительным, многие вынуждены обращаться к заемным средствам, а в результате растет объем платежей по кредитам.
Люди , Видео , Антон Покатович
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский город завалило снегом в сентябре
Российский город завалило снегом в сентябре
Сибирячка нашла в колбасе обручальное кольцо
Сибирячка нашла в колбасе обручальное кольцо
Теракт 11 сентября в теориях заговора
Теракт 11 сентября в теориях заговора
Кем стали дети Тайванчика
Кем стали дети Тайванчика7
Вещи с «Титаника», проданные на аукционе
Вещи с «Титаника», проданные на аукционе
Видео
Кто издевается над покупателями в супермаркетах
00:59
Кто издевается над покупателями в супермаркетах
Безумный мир
Как пропал самолёт в Малайзии в 2014 году
05:36
Как пропал самолёт в Малайзии в 2014 году
Истории
Что узнали ученые, открыв гробницу Тамерлана
02:52
Что узнали ученые, открыв гробницу Тамерлана
Люди
Чем ФСИН помогут свиньи
04:52
Чем ФСИН помогут свиньи
Безумный мир
В Кремле нашли посуду из древности
03:14
В Кремле нашли посуду из древности
Вещи
Что увидели американцы 11 сентября 2001 года
04:59
Что увидели американцы 11 сентября 2001 года
Истории
Арктическое вторжение в Россию уже началось
03:44
Арктическое вторжение в Россию уже началось
Безумный мир
Чем прославился буйный майор из Саратовской области
03:16
Чем прославился буйный майор из Саратовской области
Люди
Тигр сбежал с арены во время шоу
01:17
Тигр сбежал с арены во время шоу
Безумный мир
Поступок девушки из Китая восхитил весь мир
03:29
Поступок девушки из Китая восхитил весь мир
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть