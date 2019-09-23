Признаки, отличающие коренного москвича

Коренных москвичей можно сравнить с настоящей любовью — о них все говорят, но их мало кто видел. Для начала разберемся с определением. Социологи обычно называют коренными москвичами тех горожан, у которых как минимум бабушки и дедушки родились и выросли в столице. И хотя таких москвичей становится все меньше, узнать их все-таки можно по нескольким характерным признакам.

В первую очередь это привычка растягивать гласные и «акать». Самые амбициозные штурмовики Москвы также стараются перенять такой выговор.

Коренные москвичи часто оперируют старыми названиями улиц, чем запутывают туристов, и с легкостью сокращают путь через дворы и переулки. Но внятно объяснить дорогу гостю столицы при этом не могут.

При этом центр города с обязательными достопримечательностями для них — чужая территория, сами они там почти не бывают. Москвичи — фанаты своего района, в котором жили несколько поколений их предков, поэтому любые изменения в родном пространстве они воспринимают болезненно. Ведь все вокруг напоминает о детстве.

В памяти москвичей история столицы связана с правлением градоначальников, поэтому все городские события привязаны к фамилиям мэров. Впрочем, традиционные праздники вроде Дня города москвичи избегают так же, как и туристические места столицы.

Москвичи ценят свое время гораздо больше денег и карьерного роста, а поэтому не готовы добираться на работу через полгорода. Максимум — в соседний район, а за очень большие деньги — в центр.

Коренных москвичей отличают флегматичность и отстраненная вежливость, даже в метро они передвигаются неторопливо. Они слишком устают от суеты и шума большого города, поэтому редко принимают гостей — предпочитают встречаться в кафе — и при любой возможности уезжают на дачу. Ради этого готовы терпеть даже многокилометровые пробки.

Москвички в своих модных привычках похожи на европейских женщин. Они избегают яркого макияжа, чрезмерно броской и вызывающей одежды, предпочитают не гнаться за модой, а следовать определенному стилю.

Москвичи в целом менее честолюбивы, чем приезжие, так как им в большинстве случаев не приходится решать квартирный вопрос. Недвижимость от бабушек-дедушек и бездетных родственников избавляет от изматывающей гонки за премиями на работе, позволяет расслабиться и выбрать работу по душе. Но если квартиры нет, то москвичи испытывают больший чем приезжие стресс от необходимости включиться в битву за карьерный успех.